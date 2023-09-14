去年686人失蹤或死亡…美墨邊界成「最致命移民陸路」

美墨邊境去年記錄有案在邊境死亡和失蹤的移民，都是在試圖穿越危險的沙漠時喪生或失蹤。圖為無證移民跨越德州邊境艾爾帕索的鐵絲網。(歐新社)

聯合國移民 機構「國際移民組織」(International Organization for Migration，IOM)公布的最新數據指出，美國和墨西哥 邊境是世界上最致命的陸路移民路線；去年全年記錄有案的邊境移民死亡和失蹤事件達686起，都是在試圖穿越危險的沙漠時喪生或失蹤。

IOM在美墨邊境記錄到的邊境地區死亡和失蹤人數，約占去年整個美洲記錄的1457起死亡或失蹤案件的半數。這些數據來自德州邊境縣驗屍官辦公室和墨西哥搜救機構；由於數據不足，實際死亡或失蹤數字可能更高。

美國邊境官員表示，在廣闊的沙漠、峽谷和長滿仙人掌的山丘，夏季容易中暑，冬季容易體溫過低；有些屍體始終未被人發現。

●籲建立合法移民通道

「國際移民組織」發言人狄龍(Paul Dillon)在日內瓦向路透表示，記錄有案的數字只代表「現有的最低估計」，「這樣令人震驚的數字是在提醒我們：必須採取果斷行動，建立正常合法移民通道」。

IOM 12日指出，去年記錄的死亡人數有近一半與穿越索諾蘭沙漠(Sonoran Desert)和奇瓦瓦沙漠(Chihuahuan Desert)有關。

談到全美洲邊境死亡和失蹤數字，狄龍指出，IOM在美洲看到最令人擔憂的趨勢之一，是加勒比地區移民路線的死亡人數增加。2022年有350人死亡，2021年有245人死亡，往年記錄的死亡人數不到170人。加勒比移民路線的大多數受害者，來自多米尼加共和國(Dominican Republic)、海地和古巴 。

據IOM稱，巴拿馬和哥倫比亞之間的叢林邊境口岸「達連隘口」(Darién Gap)，去年有141名移民死亡。狄龍說：「該地區地處偏遠危險，沿途還有犯罪集團，這個數字可能並不代表實際死亡人數」。

試圖通過「達連隘口」的無證移民數量不斷增加，今年已創下歷史新高。巴拿馬為此已在上周宣布新措施，試圖遏制此趨勢。