紐時：印度挑戰中國 爭做開發中國家之首

中國過去10多年來一直拉攏對西方不滿的開發中國家，希望成為「全球南方」之首。紐約時報報導，中國這一目標正受到另一人口大國、經濟快速成長、更願意聽取開發中國家聲音的印度挑戰。路透

中國過去10多年來一直拉攏對西方不滿的開發中國家，希望成為「全球南方」之首。紐約時報 報導，中國這一目標正受到另一人口大國、經濟快速成長、更願意聽取開發中國家聲音的印度 挑戰。

全球南方（Global South），又稱「南方國家」，大致是指開發中國家。

紐約時報13日的報導指出，中國一直透過向開發中國家提供基礎設施等所需的資金拉攏它們。但若中國要成為全球南方的領頭羊，正面對亞洲另一大國印度的挑戰。

報導指出，印度人口龐大、地位重要，在日益極化的世界中，比中國更能推動西方做出改變。最近一個明顯例子，是剛剛在印度舉行的20國集團（G20）峰會。

在其他開發中國家的幫助下，印度說服了美國和歐洲國家，在聲明中沒有直接譴責俄羅斯入侵烏克蘭，將會議重點放貧窮國家較關注的事項上，如全球債務和氣候融資。在印度的主導下，非洲聯盟成為G20成員。

報導指出，印度總理莫迪（Narendra Modi）在峰會扮演了調停和親善的角色，以及在峰會前和峰會期間與美國總統拜登（Joe Biden）進行多次會晤，顯示印美關係愈來愈密切，而印度建立這些影響力，是幫助開發中國家的關鍵條件。

報導形容，莫迪在峰會上熱忱的表現與中國領導人習近平一貫的疏遠冷漠，形成鮮明對比。

報導又指出，今年較早時印度召集了100多個開發中和較貧窮國家的領導人，舉行全球南方之聲（Voice of Global South Summit）線上峰會，但中國沒有被邀請。

在這個峰會上莫迪表示，3/4的人類生活在這些國家，也應該得到同等的發言權，「隨著已有80年歷史的全球治理模式慢慢改變，我們應該盡力參與新秩序的塑造。」

報導形容，開發中國家對美中兩國都不是特別擁戴，美國更注重軍事力量而非經濟援助，象徵中國影響力的「一帶一路」倡議則引發強烈反對，因為中方拒絕就沉重的債務問題重新協商，導致許多國家面臨違約風險。

印度表現得樂於聽取各國的共同不滿，承諾致力令制定全球政策的機構多元化。

不過專家有不同看法。報導引述新加坡前駐聯合國大使馬凱碩（Kishore Mahbubani）表示，全球秩序正發生結構性轉變，西方的力量正衰落，而全球南方的影響力和實力正增強，只有一個國家可以成為西方與其他國家之間的橋樑，「那就是印度」。

中南項目（China Global South Project）網站主編奧蘭德（Eric Olander）表示，中國必然將印度視為主要競爭對手，特別是在亞洲，因為印度與美國的關係日益密切。

他表示，但在全球南方領導地位的問題上，中國的想法則不一樣，中國深信開發中國家最看重的發展融資、基礎設施和貿易，印度沒辦法與之競爭。

歐亞集團非洲團隊高級分析師斯圖曼（Ziyanda Stuurman）表示，「有錢能使鬼推磨」，無論是印度還是歐美，如果在投資 額度或對待投資的態度上都趕不上中國，中國仍將享有同樣的領導地位。