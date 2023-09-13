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地球健康9指標有6項失衡…空品算安全 但也朝負面發展

記者張聲肇／即時報導
研究指出，地球健康的九項指中，氣候、物種多元、土地、淡水、營養素汙染、「新型」化學物六項已經失衡。圖為空汙嚴重的印尼雅加達。(美聯社)
研究指出，地球健康的九項指中，氣候、物種多元、土地、淡水、營養素汙染、「新型」化學物六項已經失衡。圖為空汙嚴重的印尼雅加達。(美聯社)

最新跨國研究顯示，地球健康的九大衡量指標中，有六個超標，海洋酸度、空氣汙染、臭氧層三個仍在安全範圍的指標，但前兩項也在朝負面發展。

13日發表在「科學進展」(Science Advances)期刊的研究報告指出，氣候、物種多元、土地、淡水、營養素汙染、「新型」化學物（人造化合物如塑膠微粒、核廢料）這六大指標已經失衡，尚稱健康的海洋酸度、空氣品質、臭氧層三樣中，海洋酸度和空氣品質也在朝「錯誤的方向」前進。

報告作者之一、德國波茨坦氣候衝擊研究所所長洛克斯瓊姆(Johan Rockstrom)說，「我們的情況實在很糟。本分析報告顯示，地球漸失韌性，這個病人病得不輕。」

洛克斯瓊姆等人2009年建立九大「地球健康指標」，運用各種科學檢測數據，檢驗地球整體健康。他說，最新報告是2015年以後的更新版，將不安全的種類增為六個。

他說，淡水的安全標準從「勉強及格」降為「不及格」，因為河水流失益趨嚴重，測量方法改進，對問題的瞭解也加深。

氣候科學家洛克斯瓊姆說，這九大指標經科學界認定，測量方法與結果也符合無數外部研究的結論，基本上可以「決定地球的命運」；他說，「如果地球可以管理這九大因素，地球就相對安全，可是，地球已不安全。」

研究團隊根據經同儕檢驗的標準，制定地球安全的範疇，例如， 空氣中二氧化碳的含量以百萬分之350(350 ppm)為標準，而不是巴黎氣候協定的高於工業化前攝氏1.5度(華氏2.7度)。今年空氣的碳含量最高曾達424 ppm。

這九大因素互相作用，例如，氣候或物種多元變糟，其他的環境問題也會轉壞；反之，某一因素變好，其他也可能改善，「好比是對地球模擬壓力測試。」要改善氣候變遷，最佳方法是清除土壤汙染、多造林。

檢測 氣候變遷 德國

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