孕婦出現健康危急卻無法墮胎 倡議團體出面向三州提告

圖為六月底時墮胎正反兩派在國會山莊交鋒。(路透)

華盛頓郵報報導，孕婦發生健康危急卻因州法禁令而不能墮胎 ，倡議團體「生育自主權中心」(Center for Reproductive Rights)12日代表受到影響的婦女向田納西州、愛達荷州、奧克拉荷馬州 提告。

「生育自主權中心」今年稍早在德州 提告，指控州法墮胎禁令規定孕婦命危時得以墮胎的條款定義不明，導致懷孕婦女面臨健康風險。

「生育自主權中心」資深法律顧問希朗恩(Marc Hearron)說，德州案例只是冰山一角。田州、愛州、奧州訴訟案由希朗恩負責。

他說，興訟有雙重目的，第一是要凸顯墮胎禁令導致懷孕婦女無法緊急墮胎的健康風險，第二則是希望醫師了解事態的嚴重性。

報導分析，針對田州、愛州、奧州發起的最新一波訴訟，目標並非完全推翻這幾州的墮胎禁令，而是透過真實案例揭露墮胎禁令對婦女造成身心創傷。在這些案例當中，懷孕婦女出現健康危險需要墮胎，但醫師卻因為害怕承擔法律責任，拒絕提供墮胎手術。

田州案例原告妮可‧布萊克曼(Nicole Blackmon)2022年7月得知懷孕欣喜萬分，因為當年稍早她的兒子在槍擊案中喪生。布萊克曼有高血壓等疾病，懷孕之後停止服用消炎藥，15周例行產檢時發現胎兒胃臟等器官發展異常，還出現肢體壁綜合畸形(Limb-body-wall complex)。

住在納許維爾的布萊克曼接受華郵專訪時說，後來幾周健康狀況急轉直下，「寶寶讓我面臨生命危險」。她說，原本考慮到外州墮胎，但無力負擔旅費，預產期之前兩個月突然視力退化，出現子癲前症(preeclampsia)，後來經過32小時生產過程，產下死胎。

布萊克曼表示：「我能夠保住一命已是萬幸，但下一個人恐怕沒這麼幸運。」她說，這次經歷讓她對於以後再次懷孕充滿恐懼。