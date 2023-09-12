賓州越獄殺人犯闖民宅強行偷槍 警方籲民眾別出門

警方公布殺人犯卡瓦坎特(Danelo Souza Cavalcante)的照片。(路透)

從賓州 切斯特郡監獄(Chester County Prison)逃脫近兩周的殺人犯卡瓦坎特(Danelo Souza Cavalcante)，11日晚間闖入一處民宅，屋主開槍自衛，但卡瓦坎特竊得一把.22口徑步槍後逃逸。警方緊急呼籲民眾不要出門，賓州東南部有學區 12日宣布所有學校停課。

賓州波茲鎮(Pottstown)歐文羅勃茲學區(Owen J. Roberts School District)宣布，由於警方在社區當中擴大搜捕行動，學區徵詢州政府與當地警方之後，基於安全考量，決定所學校及學區辦公室12日暫時關閉。

警方研判，卡瓦坎特取得.22口徑步槍之後，民眾遭受安全威脅風險大增。警方12日凌晨呼籲民眾若發現卡瓦坎特行蹤應打911電話報警，避免正面交手。

賓州州警透過社群媒體發表聲明，呼籲民眾鎖好家裡所有門窗，車輛上鎖，不要出門；警方正在切斯特郡南考文垂城(South Coventry Townpoint)瑞吉路(Ridge Road)、考文垂維爾路(Coventryville Road)以及戴西角路(Daisy Point Road)一帶展開大規模搜捕。

福斯新聞網(Fox News)報導，警方11日晚間接到民宅遭入侵且爆發槍響的報案，十多輛警車趕赴東納特米爾(East Nantmeal)社區。警方消息人士透露，屋主發現卡瓦坎特闖入而連開七槍自衛，後來卡瓦坎特竊得一把.22口徑步槍後逃逸。

巴西 籍的卡瓦坎特是無證移民，2017在家鄉遭殺人罪起訴之後潛逃出境。2021年4月，卡瓦坎特在賓州持刀殺死巴西籍女友，遭定罪後判處終身監禁，今年8月31日越獄。

賓州州警警督彼文斯(George Bivens)11日表示，各種行動顯示卡瓦坎特變得絕望，迫切之際鋌而走險。

影片來源：YouTube 6abc Philadelphia