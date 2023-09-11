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家距世貿10分鐘路程 911倖存者吸進煙塵一身病、媽罹癌

家距世貿10分鐘路程 911倖存者吸進煙塵一身病、媽罹癌

編譯陳韻涵／綜合11日電
911事件發生時的大量煙塵，是紐約人揮之不去的陰影。（美聯社）
911事件發生時的大量煙塵，是紐約人揮之不去的陰影。（美聯社）

九一一恐襲倖存者陰影難除，當年災區附近的年幼居民已長大，但當時吸進的廢墟煙塵衍生許多疾病，包括呼吸道疾病、癌症、心理疾病和創傷後壓力症候群(PTSD)。

華盛頓郵報報導，恐襲當年5歲的潔西卡‧彼德羅-柯恩(Jessica Petrow-Cohen)憶述恐襲發生當天的情景。她表示，2001年9月11日當天，是她在曼哈頓上幼兒園的第三天；從教室望向窗外，她看到第一棟世貿中心(WTC)高塔倒塌，橘煙漫天。

恐襲發生後不久，焦急的家長趕來接孩子，她們聞著空氣中的燃燒塑膠味與煙塵；她指著曾聳立WTC高樓的位置，懵懂的問老師：「那是什麼？」

潔西卡表示，九一一的親身經歷伴隨她成長，也影響她與兩位母親蔓迪(Maddy)與茱莉(Julie)的健康。她們家距離WTC僅十分鐘，恐襲後不少人搬家，但蔓迪與茱莉決定留在「災區」。

潔西卡說，恐襲過後，她常問媽媽住家是否安全，而若她打電話給母親，而母親沒有馬上接電話，她就會擔心母親是否受困著火大樓。

潔西卡描述，九一一事件對她家人的影響，主要來自有毒環境中的「隱形殺手」。

觀察與治療WTC災後相關健康狀況的聯邦「WTC健康計畫」指出，至少7萬1000人因為暴露在九一一恐襲後的環境、煙塵、殘骸與創傷之中，罹患生理與心理疾病。

潔西卡說，她兒時的擔心果然不是空想，她的母親相繼罹癌，茱莉罹患卵巢癌、蔓迪罹患頭頸癌，兩種癌症都是經當局認證的WTC相關病症；蔓迪治療後情況好轉，茱莉則在今夏離世。

茱莉撒手人寰後，潔西卡擔心她與姊姊的健康，許多人和她們一樣，恐襲當年都還小，且吸進不少毒氣，而今面臨罹癌或其他WTC相關病症的風險，如呼吸道或腸胃疾病。

潔西卡指出，WTC健康計畫調查對象有87%為成年男性與成人，這表示婦孺的研究數據明顯不足，許多人的身心問題未受保障。

現年27歲的潔西卡與39歲的姊姊莉菈‧諾斯壯(Lila Nordstrom)是當年暴露在有毒環境中的3萬5000名幼童之二，諾斯壯成立非營利組織StuyHealth，致力關心九一一期間住在下曼哈頓的幼童健康狀況。

諾斯壯在恐襲發生當時為中學二年級學生，住在距離WTC雙塔五個街區之處，她認為WTC健康計畫只關注少數成人而忽略大部分幼童的健康發展令人沮喪，呼籲當局研究倖存幼童的長期健康影響。

諾斯壯說，九一一對她的影響主要在心理方面，包括焦慮、憂鬱和PTSD，目睹至親罹癌、離世，也對她造成心理打擊。

911事件造成數百名第一線的消防及救難人員死傷。圖為退休的消防隊長梅達利亞在紀念...
911事件造成數百名第一線的消防及救難人員死傷。圖為退休的消防隊長梅達利亞在紀念活動上悲從中來。（美聯社）

九一一 癌症 曼哈頓

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