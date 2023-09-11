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拜登稱中國經濟差降低侵台 北京回批不容干涉

記者賴錦宏／即時報導
拜登總統訪問越南。Getty Images
拜登總統訪問越南。Getty Images

拜登總統（Joe Biden）9月10日訪問越南時談及中國經濟及台海局勢。他稱中國面臨經濟困難導致其侵台可能性降低，又指中國的能力恐怕已不及以前。中國外交部發言人毛寧11日下午在例行記者會回應稱，台灣是中國的台灣，是中國內政，解決台灣問題是中國人自己的事情，要由中國人來決定，不容任何外部干涉。

毛寧稱，關於美國和記者提到美國和越南的關係，中方也注意到越方多次強調，發展中越全面戰略合作夥伴關係是越南的外交優先方向，也是越對外交往的頭等優先。

毛寧說，中方認為，各國發展雙邊關係不能針對第三方，不能損害地區和平穩定與發展繁榮。中方要求美方處理與亞洲國家關係時，必須尊重地區國家求穩定、促合作、謀發展的共同心聲，遵守國際關係基本準則，摒棄霸權和冷戰思維。

拜登記者會指中國經濟增長正在放緩。他用「危機」來形容中國經濟情勢，提到地產和青年高失業率等問題。他又提到中國國家主席習近平，指對方其中一項主要經濟原則完全沒有發揮作用。「我對這樣的情況不開心，但是那沒有起作用。」拜登沒進一步說明該「經濟原則」的內容，但指習近平「現在忙得不可開交」。

拜登又表示，不認為中國的經濟困難會導致其入侵台灣，並指中國恐怕已經沒有以前那樣的能力。 他又強調，美國是太平洋大國，無意從該地區退場。

拜登 越南 習近平

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