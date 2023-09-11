我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

甘迺迪遇刺「不只1顆子彈」？ 88歲特勤被指「可能太老記錯」

911周年：憶水路大撤退「二戰後最大規模」 長島船隻總動員

拜登拉抬越南地位 宣布美越達成晶片、AI多項協議

編譯劉忠勇／綜合外電
總統拜登（左）和越南國家主席武文賞達成多項合作協議。(路透)
總統拜登（左）和越南國家主席武文賞達成多項合作協議。(路透)

美國總統拜登今天（周一）宣布美國和越南業者達成半導體、航空、基礎建設及人工智慧（AI）在內多項協議，進一步強化印太地區經濟整合，藉此抗衡中國的影響力。

Google、英特爾、艾克爾（Amkor Technology）、邁威爾（Marvell）、格芯（GlobalFoundries）和波音高層主管都出席這場越美創新暨投資峰會。越南有六家公司高層主管與會，包括在那斯達克上市的電動車製造商 VinFast、越南航空、電腦軟體服務業者艾福提資訊（FPT）、越南用戶最多的電子錢包公司MoMo以及8月在美國IPO的網際網路公司VNG。

拜登盛讚美越的關係進入「新階段」，他說:「我的訊息很簡單：讓我們保持下去。」美國昨天已將越南提升為「全面戰略夥伴關係」，與中國和印度的稱謂相同。

繼周日達成外交關係升級的協議之後，今天會議也展現美國有意提升越南全球地位的用意。在晶片製造領域尤為明顯，華盛頓正希望減少半導體業面臨中國相關的風險，包括貿易摩擦和台海緊張局勢。

白宮提到美國在越南的晶片相關投資，包括邁威爾和新思科技（Synopsys）在越南建立晶片設計中心的計畫。

白宮也說，艾克爾在河內附近耗資16億美元新建的封裝測試廠將於10月開始營運，此投資規模和英特爾在越南南部斥資15億美元建設的封裝測試廠不相上下。

白宮新公布的交易，還包括微軟計劃為越南和新興市場量身打造「基於生成式AI的解決方案」。此外，輝達（Nvidia）也還和與越南的艾福提資訊、Viettel和VinFast母公司Vingroup在越南的AI領域合作。

白宮表示，越南航空還將購買50架波音737 Max 飛機；消息人士告訴路透，此交易的價值高達75億美元。

越南 白宮 投資

上一則

記者會被問與習近平至今零互動？80歲拜登脫口「我要睡了」

延伸閱讀

記者會被問與習近平至今零互動？80歲拜登脫口「我要睡了」

記者會被問與習近平至今零互動？80歲拜登脫口「我要睡了」
G20會晤李強 拜登：中國不會藉經濟困境攻台 習正忙得很

G20會晤李強 拜登：中國不會藉經濟困境攻台 習正忙得很
拜登訪越 談半導體合作 美越成「全面戰略夥伴」

拜登訪越 談半導體合作 美越成「全面戰略夥伴」
美重申不是圍堵中國 拜登：是在矯正美中關係

美重申不是圍堵中國 拜登：是在矯正美中關係

熱門新聞

美中晶片科技戰開打，美國媒體認為至今美方略勝一籌。(路透)

美「手術式」精準打擊中國晶片業 已占上風

2023-09-04 05:29
日經引述消息人士報導，中國對iPhone的禁令不只擴大到地方政府和國營企業，連Apple Watch和AirPods無線耳機也被列入禁用範圍。 （路透）

不只擴大封殺iPhone 中國再禁APPLE「2產品」帶入工作場所

2023-09-08 06:30
近年氣候異常，鉅型自然天災層出不窮，除了人命關天之外，房屋財產損失更是難以估計。全美主要產物保險公司不堪負荷，決定放棄承保自然天災保險業務，同時提高保費，將造成屋主無法保險。圖為2018年10月南佛州遭到颶風侵襲後，房屋被完全催毀。(美聯社)

颶風、野火等災損 5大保險公司拒再承保 房產恐失保險

2023-09-04 14:40
中國媒體早前曾指美國間諜梁成運從事的間諜活動非常危險，給大陸的國家安全帶來重大隱患（取材自微博）

美籍僑領梁成運遭判間諜罪 中國曝細節：設色情圈套脅迫策反中方人員

2023-09-10 20:41
人民幣持續貶值，對於在美國生活的中國移民來說影響重大，因為能換到的美元變少了。（路透）

中國經濟低迷 美元連8周走強 人民幣貶至16年新低

2023-09-09 02:29
13個前總統圖書館或團體7日罕見發表聯合聲明，呼籲國民重新承諾支持法治、尊重信仰的多元性。圖為歐巴馬、小布希、柯林頓、老布希和卡特(從左至右)五名時任總統和前總統2013年出席小布希圖書館開館儀式。(美聯社)

13名卸任總統機構首度聯合聲明 籲支持法治、尊重信仰多元

2023-09-08 02:27

超人氣

更多 >
華人417萬買新屋 一個月被盜6次 損失近百萬

華人417萬買新屋 一個月被盜6次 損失近百萬
中「iPhone禁令」再擴大？金融時報：從核電廠到內蒙醫院全限制

中「iPhone禁令」再擴大？金融時報：從核電廠到內蒙醫院全限制
台大高材生AV女優當眾脫內衣 上空畫面全網瘋傳

台大高材生AV女優當眾脫內衣 上空畫面全網瘋傳
引擎空中著火 中國國航班機冒煙急降新加坡 乘客驚魂：出現人生跑馬燈

引擎空中著火 中國國航班機冒煙急降新加坡 乘客驚魂：出現人生跑馬燈
美籍僑領梁成運遭判間諜罪 中國曝細節：設色情圈套脅迫策反中方人員

美籍僑領梁成運遭判間諜罪 中國曝細節：設色情圈套脅迫策反中方人員