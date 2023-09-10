受季風降雨影響 G20領袖濕腳至甘地紀念碑致敬

印度總理莫迪精心安排的20國集團(G20)活動受到季風驟雨影響，以致與會的世界領導人今天赤腳踏過水窪，向受人尊敬的印度獨立英雄聖雄甘地致敬。(Getty Images)

印度 總理莫迪精心安排的20國集團（G20）活動受到季風驟雨影響，以致與會的世界領導人今天赤腳踏過水窪，向受人尊敬的印度獨立英雄聖雄甘地（Mahatma Gandhi）致敬。

法新社及印媒報導，莫迪（Narendra Modi）歡迎他的賓客來到非暴力運動倡導者甘地被火化的地點。甘地在1948年1月被印度教民族主義者戈德斯（Nathuram Godse）槍殺，隔天遺體被火化。

為對甘地表示尊敬，這個場所禁止穿著普通鞋履，拜登 （Joe Biden）總統是幾位選擇穿著毛氈拖鞋，而非赤腳行走的國家元首之一。

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）和法國總統馬克宏 （Emmanuel Macron）等國家元首則與莫迪一樣脫下鞋襪，走向緬懷甘地的大理石平台，這個平台上置放著一盞不熄滅的火焰。

影片來源：YouTube Firstpost

在印度教拜讚歌後，他們起身默哀片刻，然後獻上花圈紀念這名和平偶像。

甘地是20世紀最受尊敬的人物之一，莫迪經常表示對他的敬意，並動人地談及他的理想和貢獻。但莫迪領導的印度教民族主義執政黨與甘地之間的關係仍充滿矛盾。

槍殺甘地的戈德斯在隔年被絞死，而他一直受到印度教右翼民族主義者的擁護。

莫迪從未明確譴責戈德斯或他的意識形態，並且他的政府支持印度教民族主義理論奠基人薩瓦卡（Vinayak Damodar Savarkar）的工作，而薩瓦卡正是戈德斯的導師。