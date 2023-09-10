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越共總書記阮富仲迎接拜登 美越將成戰略夥伴

中央社河內10日專電
越共中央總書記阮富仲(左二)主持歡迎儀式，迎接到訪的拜登總統(左一)。(Getty Images)
越共中央總書記阮富仲(左二)主持歡迎儀式，迎接到訪的拜登總統(左一)。(Getty Images)

越共中央總書記阮富仲今天在越南國家主席府主持歡迎儀式，迎接到訪的拜登總統。歡迎儀式結束後，雙方轉往越共中央總部會談。拜登此訪，兩國關係將提升至戰略層級。

拜登（Joe Biden）乘坐空軍一號於當地時間下午4時降落在河內內排國際機場（Noi Bai International Airport），展開對越南為期兩天的訪問。

越方前往接機人員包括越共中央委員、中央對外部部長黎淮忠（Le Hoai Trung）、外交部副部長何金玉（Ha Kim Ngoc）、 河內市人民議會主席阮玉俊（Nguyen Ngoc Tuan）、 越南駐美國大使阮國勇（Nguyen Quoc Dung）與國家禮賓司司長阮越勇（Nguyen Viet Dung）。

拜登車隊出機場後，一路駛往河內市中心，並於下午4時45分抵達越南國家主席府，參加由阮富仲主持的歡迎儀式。值得注意的是，拜登此行是應阮富仲之邀，成為第一位由越共中央總書記邀請到訪的美國總統。

越南外交部對拜登這次訪問的相關行程極度低調與保密，直到9日深夜才向媒體公布部分行程。根據規劃，拜登今天傍晚與阮富仲會談，會後並對外簡報會談成果。

拜登11日中午將會見越南總理范明正（Pham Minh Chinh），接著舉行一場企業家圓桌論壇；隨後將與越南國家主席武文賞見面（Vo Van Thuong）並出席國宴。

這是拜登自2021年就任美國總統以來第一次訪問越南，此行正值越美建立「全面夥伴」關係10周年。拜登這次到訪，兩國關係預計將進階至戰略層級，在經濟、國防與科技領域展開更多合作。

越共中央總書記阮富仲今天在越南國家主席府主持歡迎儀式，迎接拜登。歡迎儀式結束後，...
越共中央總書記阮富仲今天在越南國家主席府主持歡迎儀式，迎接拜登。歡迎儀式結束後，雙方轉往越共中央總部會談。拜登此訪，兩國關係將提升至戰略層級。路透

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