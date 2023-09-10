拜登訪河內 將向越戰英雄馬侃致敬

美國越戰英雄馬侃在越南河南的紀念碑。（Getty Images）

美國總統拜登 將利用河內之行緬懷越戰英雄馬侃（John McCain），藉著向共和黨堅定支持者、長期與前總統川普 對抗的馬侃致敬，提升自己身為跨黨派整合者的形象。

法新社報導，面對中國日益咄咄逼人以及對供應鏈脆弱的擔憂，拜登今天展開對越南 的兩天訪問，以深化與這個共產主義國家的外交和經濟關係。

隨著2024年大選的迅速逼近，拜登即使在國外也心繫選情。

80歲的他明天將造訪馬侃被俘紀念碑，就位在1967年10月26日馬侃駕駛的戰機被擊落的地方。當時馬侃身受重傷遭到俘虜，被監禁超過五年並遭受酷刑虐待。

越戰後馬侃投身政治，他擔任數十年的參議員，並在2008年角逐白宮大位，但遭到歐巴馬和時任競選搭檔拜登擊敗。

馬侃也因致力為美越這兩個昔日敵國搭起橋梁，而贏得越南人民的高度尊敬。

正是在參議院議席上，以獨立精神聞名的馬侃與背景和他截然不同的民主黨人拜登成了朋友。

拜登並未參加越戰，也沒有像他這一代的許多美國年輕人那樣抗議這場戰爭。

藉著對馬侃致敬，拜登想展現的，是他和明年可能再次成為他對手的川普截然不同。