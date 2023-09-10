拜登邀印尼總統佐科威11月訪華府 鞏固印太影響力

20國集團峰會9日於印度首都新德里登場，期間美國總統拜登邀請印尼總統佐科威11月訪問華府。圖為佐科威（左）與拜登（右）今年5月出席七大工業國集團峰會。（路透）

日經亞洲報導，為期兩天的20國集團（G20）峰會9日於印度首都新德里登場，首日場邊會談間，美國總統拜登 （Joe Biden）邀請印尼 總統佐科威（Joko Jokowi Widodo）11月訪美，同時出席亞太經濟合作會議經濟領袖會議周（APEC Economic Leaders' Week）。

白宮9日發表聲明，拜登向印尼總統佐科威致賀，表示今年東南亞國協（ASEAN ）外交部長會議及2022年20國峰會在他的領導下成果斐然，並且歡迎總統佐科威今年11月造訪華府 進行雙邊交流，同時出席將在舊金山舉行的亞太經濟合作會議經濟領袖會議周。

目前雙方尚未敲定具體日期，而亞太經合會經濟領袖會議周訂於11月12日至18日。

眼下美國和中國頻頻在印太區域競逐影響力，東協成員國可說處於角力核心。一方面日本作為華府盟友極力拉攏，另一方面東協國家與中國的經濟關係素來穩固，以致落入裡外難做人的局面。

拜登本周並未參加在印尼舉辦的東協系列峰會，日本首相岸田文雄則現身參與，意在緩解華府和亞太國家漸行漸遠的憂慮。

去年佐科威曾赴美參與東協系列峰會，期間更造訪德州會見科技富豪馬斯克（Elon Musk）商談投資事宜。