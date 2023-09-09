習近平缺席G20峰會 台學者：因中國內部問題纏身

中國國家主席習近平缺席今年G20峰會，引起議論。圖為他9日主持召開新時代推動東北全面振興座談會。（新華社）

台灣國防安全研究院國家安全所所長沈明室最近參加印度 政論節目，討論中國國家主席習近平 為何缺席20國集團峰會。沈明室認為，主要原因可能是內部問題纏身。

「印度斯坦時報」（Hindustan Times）8日錄製評論節目，討論為何中國國家主席習近平近來接連缺席國際性峰會，包括印度主辦的20國集團（G20）峰會，沈明室受邀以視訊方式與談。

與談學者推測，習近平缺席G20峰會 ，目的之一是貶損印度作為主辦國的風采，但這無損印度自G20峰會獲益以及主導「南方世界」（Global South）的意圖，相反地，恐對中印關係製造更多嫌隙。

沈明室則強調中國內部因素的重要性，認為除了經濟問題之外，河北及東北接連爆發洪水災害，更盛傳82集團軍的坦克旅受到重創，且核潛艦爆炸傳聞仍未停止，解放軍高層持續被約談，影響習近平的出訪。

節目其他與談人包括印度前駐中國大使康特（Ashok Kantha）、亞洲學者協會（Association of Asia Scholars）執行長辛赫（Swaran Singh）。

辛赫說，習近平權力集中，主導國家重要事務，因此為了自身安全較少出訪，除非是重要行程，如訪問俄羅斯、參加金磚峰會等。

另有學者認為，習近平因已參加金磚國家（BRICS）峰會，並且到受國事訪問接待規格，擔心在印度與西方國家領袖同台地位相形失色，加上中國內部經濟議題迫切，因此派遣國務院總理李強代表參加G20峰會。

此外，節目中還談到印度國名議題，由於印度政府在給予G20外賓請帖上，把印度總統的頭銜寫成「巴拉特總統」（President of Bharat），引發莫迪政府有意把國名從「印度」（India）改為古梵文「巴拉特」（Bharat）的猜測，以實現國名的去殖民化以及本土化。

與談人在節目中指出，其實印度早就實施英文名稱本土化，過去孟買的英文名稱從Bombay改成Mumbai、加爾各答從Calcutta改成Kolkata，都是本土化的趨勢。