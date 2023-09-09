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拜登訪越前夕 紐時披露越南無視美制裁 擬向俄採購武器

編譯盧思綸 / 即時報導
越南今年無視美國制裁暗中計畫向俄羅斯採購軍火，意在應對中國潛在軍事擴張。拜登10日下午將抵達越南，首都河內的主席府外可見美國國旗飄揚以示歡迎。（Getty Images）
越南今年無視美國制裁暗中計畫向俄羅斯採購軍火，意在應對中國潛在軍事擴張。拜登10日下午將抵達越南，首都河內的主席府外可見美國國旗飄揚以示歡迎。（Getty Images）

越南財政部文件曝光，今年越南曾計畫暗中向俄羅斯採購軍火，專家解讀無視美國制裁意在應對中國潛在軍事擴張。

紐約時報報導，拜登總統將在當地時間10日下午訪問越南首都河內，盼強化美越戰略關係抗衡俄國及中國勢力。然而，近日越南財政部文件顯示，今年3月越南曾背著美國計畫向俄國購買國防武器，並計畫透過越俄在西伯利亞的油氣聯合企業秘密支付軍購費用，以躲避美國制裁。該文件已獲得越南現任及前任官員證實。

文件由財政部次長簽署批准，其中提到「由於當前俄國遭到西方國家全面禁運」，雙方正在洽談的新軍火交易將「加強兩國戰略信任」。

對此美國外交官員尚未置評。

不過先前白宮曾針對訪越行程表示，屆時將聚焦「增加區域和平、繁榮與穩定」的承諾，而越共總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）亦表達相同共識。

事實上，以越南的立場來說，對俄軍購著實無可厚非。作為曾經的前十大軍火進口國，越南長期仰賴俄國的軍武裝備。可是美國放話制裁向俄國軍購的國家，等同阻礙越南實現現代化軍事的進程，同時使越南難以抵禦中國在南海周遭海域的侵略行動。

但是另一方面，越南此舉也導致國家陷入更大的國安競爭，不但充滿了冷戰色彩，又深深牽涉當下的俄烏戰爭。

越南 俄國 財政部

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