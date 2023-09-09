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金融時報：眾院將與金融商界展開「台灣兵推」

中央社／華盛頓8日綜合外電報導
眾院中國問題特別委員會計劃11日與金融界和商界高層舉行台灣兵棋推演。（本報資料照片）
眾院中國問題特別委員會計劃11日與金融界和商界高層舉行台灣兵棋推演。（本報資料照片）

美國聯邦眾院中國問題特別委員會計劃11日與金融界和商界高層舉行台灣兵棋推演，以提高對於美國人在中國投資的附帶風險的意識。

與委員會關係密切的知情人士透露，共和黨籍委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）和民主黨籍眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）將領導眾院代表團參與這場兵推。

其他參與者還包括投資銀行代表、製藥公司現任和卸任高層，和退役四星美軍軍官。委員會不願說明有哪些金融界高層人士參與兵推。

這個跨黨派代表團也將在紐約會見其他金融界高層。

中國問題特別委員會正加強審視美國人在中國的投資可能會如何侵害美國國家安全，已安排於12日舉行聽證會，將聽取包括美國證券管理委員會（Securities and Exchange Commission）前主席克雷頓（Jay Clayton）和避險基金經理人柴諾斯（Jim Chanos）的證詞。

知情人士指出，國會議員們想聽聽華爾街高層的說法，以瞭解「美國資本流向中國伴隨的體制性風險，以及政治危機發生時，銀行與其他金融機構如何看待他們在中國的投資和對中國經濟的曝險」。

克利什納穆希向英國「金融時報」（Financial Times）表示：「我們委員會聽取金融業的想法，瞭解（中國共產黨）政策正如何影響美國人的儲蓄和投資，以及國會需要採取什麼行動來協助保護美國投資人和我國國安，這相當重要。」

這場兵棋推演將考量美中為了台灣議題發生衝突時產生的經濟影響。今年4月，美國國會議員在國會山莊（Capitol Hill）參與了台灣兵棋推演；有些人質疑，萬一中國犯台，美國和其盟友在制裁中國和美中經濟戰方面的準備工作是否已做足。

蓋拉格今年稍早會見了蘋果公司（Apple Inc.）執行長庫克（Tim Cook）和迪士尼公司（Walt Disney Co.）執行長艾格（Bob Iger）。蓋拉格向金融時報表示，好萊塢和矽谷高層都低估了中國犯台的可能性。

美國國務院去年和歐洲國家分享研究結果，當中警告，台灣議題引爆的衝突會引發經濟震盪，造成每年高達2.5兆美元的損失。

投資 眾院 國務院

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