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無預警宣布訪越南…拜登讓白宮記者行程一團亂

記者胡玉立／即時報導
總統拜登。（美聯社）
總統拜登。（美聯社）

拜登總統這次參加20國峰會、出訪印度越南，對採訪白宮的新聞媒體來說，有件事非常頭痛，那就是：到底要不要花費鉅資派記者搭包機隨拜登去越南河內採訪？

網上政治媒體Politico報導，拜登「很快會去越南」一事，是他本人在8月8日一場籌款活動中脫口而出。當時對所有人來說幾乎都是新聞，就連白宮幕僚也有些驚訝。面對記者連番追問，白宮幕僚苦於後勤作業未定，只表示，拜登越南行將在他9月新德里20國峰會行程結束時進行。

各種細節未定，要不要買機票、來不來得及辦簽證，在在都是問題。一位白宮記者感嘆道：「這任白宮，總在臨行前最後一刻端出日程安排。」

白宮8月28日最後在正式宣布此行，因拜登行程緊湊，從德里到越南的商業航班選擇有限，記者團若不包機，很難同時報導印度和越南河內行程。白宮記者協會（WHCA）因此開始籌畫包機方案。

包機價格極其昂貴；2014年，媒體為報導歐巴馬總統為期9天的亞洲行，包機費每人花費高達6萬元。更何況，近年來各媒體預算緊縮，加上不久前才發生拜登5月縮短出訪行程，記者自日本飛澳洲的大筆包機費用全數泡湯，這回各媒體對於花數千元赴越南採訪，都持謹慎態度。

由於許多媒體認為越南包機費用太高，包機方案一度因搭機人數不足取消。記者團曾無奈認定河內站只能派媒體代表統一採訪。但後來，白宮宣布拜登將不會在新德里舉行記者會，而是改在河內舉行，情況一夕丕變。越南之行對媒體來說更具新聞價值，WHCA努力恢復了包機。

對許多記者來說，白宮決定在河內辦記者會是「公然誘惑」媒體報導越南行。但它最終奏效了。只是，部分記者坦承，白宮處理此事件作法令人沮喪，大家也對總統記者會已然同步直播的這個時代，花費數千元到現場採訪的價值何在，有了更多質疑。

越南 白宮 拜登

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