拜登、莫迪交情提升至個人層級 美印關係升溫

拜登8日已抵達印度新德里，準備出席G20峰會，他先與印度總理莫迪會面，承諾在多個領域上加強合作。(歐新社)

在20國集團（G20）峰會召開前夕，印度 總理莫迪與來訪的美國總統拜登 舉行雙邊會談，地點在莫迪官邸，顯示兩人交情已提升至個人層級，讓印美關係進一步升溫。

印度目前是G20輪值主席國，今起在新德里舉辦為期2天的領袖峰會，拜登（Joe Biden）昨晚搭乘美國空軍一號抵達新德里，隨即驅車至莫迪（Narendra Modi）官邸，在峰會前夕展開雙邊會談。

拜登在前身為推特（Twitter）的社群平台X發文說，「非常高興」見到莫迪，透過G20活動再次確認美印夥伴關係「比以往任何時候更加堅穩、緊密且具活力。」

莫迪同樣在X發文，強調是在官邸迎接拜登，兩人的會面成果豐碩，談及促進經濟、人對人連結的諸多議題，兩國友誼將繼續為促進全球福祉扮演重要角色。

智庫評論員、印度前外交官薩強哈爾（Ashok Sajjanhar）在電視節目上說，這已是莫迪與拜登在過去4個月之間的第3次會面。

今年5月兩人在日本舉辦的「四方安全對話」（Quad）峰會上就曾熱情擁抱；莫迪今年6月也訪問華府，成為過去15年來首位訪問美國的印度總理。

強哈爾說，從雙方的互動情況看來，兩人都很願意把「優質時光」用在對方身上。

他觀察到，美國過去並不太願意與印度分享新興與關鍵技術，特別是在國防技術方面，但如今美國已願意為印度共同生產F414渦輪扇發動機，並鼓勵半導體公司前來印度投資。

美國是全球最有影響力的民主國家，而印度則是人口最多的民主國家，兩國之間的友好看似理所當然，但事實上美國之前一度與印度的對頭巴基斯坦更為友好，甚至曾在1971年印巴戰爭期間，向印度派遣軍艦。

時至今日，印度與美國已發展為「全面戰略夥伴」，外界認為這主要可歸因於來自中國的共同挑戰。

觀察人士相信，在「元首外交」的牽引下，莫迪與拜登之間的個人情誼，將有助印美關係進一步升溫，而這可能不是北京 所樂見。

另一方面，莫斯科與北京日前已先後宣布，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）與中國國家主席習近平將缺席G20峰會。

對此，印度智庫政策研究中心（CPR）戰略研究教授謝蘭尼（Brahma Chellaney）認為，這給了拜登一個良機，在提升對印度關係的同時，展現美國在全球挑戰上的領導力。