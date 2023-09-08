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拜登、莫迪雙邊會談 勾勒戰略夥伴關係願景

中央社／新德里9日專電
印度總理莫迪在官邸與來訪的美國總統拜登舉行雙邊會談。（歐新社）
印度總理莫迪在官邸與來訪的美國總統拜登舉行雙邊會談。（歐新社）

20國集團（G20）峰會召開前夕，印度總理莫迪（Narendra Modi）在官邸與來訪的美國總統拜登（Joe Biden）舉行雙邊會談，涵蓋科技、半導體、人工智慧、再生能源到國防合作等領域，勾勒印美戰略夥伴關係願景。

印度目前是G20輪值主席國，今天起在新德里舉辦為期2天的領袖峰會，拜登昨晚搭乘美國空軍一號抵達新德里；俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）與中國國家主席習近平則不會出席。

雙邊會談是在莫迪官邸舉行，根據會後的29點聯合聲明，兩人呼籲以信任和相互理解為基礎，讓印美戰略夥伴關係繼續在各層面轉型，並強調自由、民主、人權、包容、多邊主義和公民平權等共享價值，強化印美關係重要性。

莫迪和拜登重申科技對於深化戰略夥伴關係的決定性作用，有意於9月對於印美「關鍵與新興技術倡議」（iCET）進行中期檢視，繼於明年以國安顧問主導的年度檢視。

兩人並說支持打造具彈性的全球半導體供應鏈，以及連結國防產業生態系統的技術價值鏈，加強5G、6G技術合作，透過擴大在人工智慧、太空等新興領域合作，深化印美「重要防衛夥伴」。

印度國防部向美國申請採購31架MQ-9B無人機，拜登對此指出，相信可強化印度軍隊的情監偵（ISR）能力。

此外，印美共同生產F414戰機引擎的商業協議，於8月29日完成國會審查程序，雙方開始進行商業及技術轉移洽談，美國海軍在印度維修設備的協定也完成簽署，莫迪與拜登對這2項進展表示歡迎。

拜登也表達支持改革聯合國安全理事會，把印度納為常任理事國，並在此背景之下，支持印度競逐2028-29年非常任理事國的席位。

雙方再次確認「四方安全對話」（Quad）機制對於支持自由、開放、包容和具彈性印太區域的重要性，下一屆的Quad峰會將於2024年由印度主辦。

拜登祝賀印度最近在太空任務上取得的成功，將與印度深化外太空探索夥伴關係，國際太空站、太空人任務以及隕石防護等合作項目，已經開始討論。

雙方還談及核能發電、再生能源、運輸界減碳、電池儲能、量子、癌症研究與防治等領域的合作計畫。

聯合聲明未提及烏克蘭戰事以及中國在區域擴張等議題。

印度 拜登 太空人

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