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共和黨總統參選人海理：烏克蘭若勝 將阻中國侵台

中央社華盛頓8日綜合外電報導
共和黨黨內總統初選參選人、前美國駐聯合國大使海理（Nikki Haley）。美聯社
共和黨黨內總統初選參選人、前美國駐聯合國大使海理（Nikki Haley）。美聯社

共和黨黨內總統初選參選人、前美國駐聯合國大使海理（Nikki Haley）表示，如果烏克蘭戰勝俄羅斯，中國將會「就此罷休」，不會入侵台灣。

路透報導，海理受訪時指出：「我要他們知道，為什麼俄羅斯獲勝，就是中國的勝利。我要他們知道，我們都想要一場短暫的戰爭，我們不要漫長的戰爭。我要他們知道，我們不需送現金到烏克蘭，我們不需要派兵。但我們需要讓他們有裝備及彈藥以取得勝利。」

她提及：「我要他們知道，我們在烏克蘭的一切花費，只占我們國防預算的3.5%，就這樣而已。全都是基於防止戰爭的名義。」

海理說：「如果烏克蘭戰勝，給中國最大的訊息將是－不要向台灣進軍。當我在聯合國時，中國及俄羅斯最害怕的事情之一是強大的軍隊。我們需要建立強大的軍隊，強大到他們不敢得罪。」

她強調：「我們需要讓中國知道，如果他們入侵台灣，他們將被究責。所以我們要防衛台灣嗎？我們會盡一切所能捍衛我們的朋友，就如我們保衛烏克蘭那樣。」

海理還說：「看看事實，台灣想要我們捍衛烏克蘭，為什麼台灣要我們保衛烏克蘭？因為他們知道，如果烏克蘭獲勝，中國會就此罷休，不會入侵台灣。」

她提到：「這就是為什麼自由民主國家間有共識，我們要確保結束（俄烏戰爭），快速結束這場戰爭，向想要摧毀我們的國家釋出訊息。」

烏克蘭 俄羅斯 聯合國

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