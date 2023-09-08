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拒配合調查 前白宮貿易顧問納瓦羅藐視國會遭定罪

記者顏伶如／即時報導
前任白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)。(Getty Images)
前任白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)。(Getty Images)

前任白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)由於拒絕配合眾院國會暴動調查委員會傳票，遭到藐視國會罪名起訴，7日被聯邦法院大陪審團裁定罪名成立。納瓦羅面臨30天至1年有期徒刑，法院訂於1月12日宣判刑期。辯護律師則說，納瓦羅將會上訴。

川普陣營企圖推翻2020年大選結果而面臨司法究責，納瓦羅是到目前為止第二名遭定罪的前任川普政府高層官員。

路透報導，陪審團成員只經過5小時討論便裁定納瓦羅罪名成立。身穿深色西裝配紅領帶的納瓦羅，聆聽判決時面無表情。

眾院國會暴動調查委員會2022年2月對納瓦羅發出傳票要求作證，但納瓦羅拒絕配合。由於納瓦羅拒絕配合作證，也不願交出檔案給調查委員會，2022年6月被聯邦大陪審團以兩項藐視國會罪名起訴。

前任白宮顧問巴農(Stephen Bannon)同樣拒絕配合眾院國會暴動調查委員會傳票，去年被判坐牢四個月外加6500元罰款。巴農已經提出上訴。

納瓦羅在訴訟開審之前聲稱，與川普之間的談話內容受到總統行政特權(executive privilege)保護，因此不必配合調查委員會傳票。不過，華府特區美國聯邦區域法院法官梅塔(Amit Mehta)駁回納瓦羅說詞，因為納瓦羅無法舉證川普曾經正式行使行政特權。

辯護律師後來則向法院主張，納瓦羅沒有配合傳票純粹只是意外與錯誤。

庭訊結束後，納瓦羅在法院外接受媒體訪問時說，梅塔裁定不能以行政特權做為辯護理由時，就明白大勢已去。

至於為何沒有請川普當證人，納瓦羅則說，由於川普還有其他犯罪起訴案纏身，「我們選擇不要打擾他」。納瓦羅在庭審過程中，並沒有傳喚任何證人出庭作證，也沒有向法庭提供任何證據。

川普 傳票 眾院

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