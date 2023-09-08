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中國禁官員使用iPhone 美憂科技業因兩國緊急局勢連帶受創

編譯徐榆涵／即時報導
中國近期擴大對政府職員使用iPhone的限制，引發美國兩黨議員擔憂。（路透）
中國近期擴大對政府職員使用iPhone的限制，引發美國兩黨議員擔憂。（路透）

中國近期擴大對政府職員使用iPhone的限制，引發美國兩黨議員擔憂，也令外界憂心，與中國有大量業務往來的美國科技公司，可能因美中緊張局勢升級，遭受沉重打擊。

路透報導，中國政府最近幾周要求中央政府機關職員停止在工作中使用iPhone，導致蘋果股價7日下跌超過3%，有望創下去年11月以來最大的兩天跌幅。

數名華爾街分析師指出，禁令表明即使是與中國關係良好、且在該國擁有龐大業務的蘋果公司，也不能自中美兩國的緊張局勢中倖免。

近年，華府不斷試圖限制中國取得包括尖端晶片技術在內的關鍵技術，而北京則希望減少對美國技術的依賴，中美摩擦不斷加劇。

蘋果供應商高通是中國業務最多的美國公司，該公司股價7日下跌近7%，跌幅在主要科技公司中居首位。

美國兩黨議員均表示，中國已對美國的國家安全構成威脅，要求拜登政府對北京採取更強硬態度。

聯邦眾議院中國問題特別委員會、共和黨眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）表示，禁令並不令人意外，表明中國試圖限制外國企業進入該國市場。

蓋拉格接受路透訪問時表示，「這是中國共產黨的一貫行為，即推動中國企業在該國電信領域取得領先地位，並慢慢排擠外國企業進入中國市場。」

美國民主黨籍聯邦參議員、參院情報委員會主席華納（Mark Warner）也表達類似擔憂，稱「隨著中國經濟陷入停滯，可預期該國將針對外國企業，採取更激進的限制措施。」

中國已限制飛機製造商波音公司（Boeing Co.）和記憶體晶片製造商美光科技公司（Micron）等重要美企交貨。

美國新澤西州的櫻桃巷投資公司（Cherry Lane Investments）合夥人梅柯勒（Rick Meckler）表示，「中國禁令讓投資人重新聚焦美中關係，其對股價構成巨大風險，尤其是高科技企業的股票。」

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