商務部：正在取得華為新機中國製7奈米晶片更多資訊

美國正設法獲取有關華為最新Mate 60 Pro手機內7奈米晶片的更多資訊。（路透）

美國商務部 在一份聲明表示，美國正設法獲取有關華為 最新Mate 60 Pro手機內7奈米晶片 的更多資訊。

商務部7日發布聲明表示，「我們正持續根據變動中的威脅環境，評估並在適當時間更新我們的管制措施，我們將毫不猶豫地採取適當行動，保護美國國家安全」。

聲明指出，出口管制只是工具之一，「2019年以來實施的管制已經擊倒華為，迫使該公司自我重塑，中國政府為此付出龐大代價」。

研究公司TechInsights在拆解華為Mate 60 Pro後發，相較於之前的機型，這款手機含有更多中國製造的晶片零組件，顯示中國在半導體領域取得進步。

TechInsights分析師Dan Hutcheson向路透表示，「看起來有一半以上，甚至三分之二的矽晶片是國產的，在我們兩三年前看到的手機中，三分之一是國產的。這是他們取得的又一重大進步」。

TechInsights上周末開始研究華為Mate 60 Pro零組件，稍早表示，這款手機採用了中芯國際以7奈米製程製造的一款新型先進芯片，對受到美國制裁的這兩家公司來說是一大突破。

Hutcheson說，重要的是，這表明中國與全球最先進晶片公司的距離縮短到2到2.5個節點，出乎外界原以為會止步14奈米技術的預料。

一些研究機構預測，中芯國際的7奈米製程良率低於50%，遠低於產業標準的90%以上，低良率將限制晶片出貨量在200到400萬顆左右，不足以讓華為重新奪回智慧手機市場的主導地位。

但Hutcheson認為「50%以上」的良率仍屬合理，華為新機這款晶片的製造遠更簡潔，且遠優於TechInsights去年研究過、同樣由中芯國際製造的7奈米晶片早期版本，「能看得出製作之精良」，「中國一直在瘋狂購買工具，因此他們很可能有能力做到這一點，而且良率也還可以」。