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德州無證客專車送往外州引熱議 紐時：還只占少數

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德州無證客免費專車送往外州引熱議 紐時：還只占少數

記者顏伶如／即時報導
共和黨籍德州州長艾伯特(Greg Abbott)。(路透)
共和黨籍德州州長艾伯特(Greg Abbott)。(路透)

紐約時報7日報導，共和黨籍德州州長艾伯特(Greg Abbott)出動免費專車將無證移民載往紐約、洛杉磯等城市的作法引發軒然大波，但事實上搭乘專車的人數只占在邊境地區遭取締偷渡客的少數，絕大多數無證移民是由親戚或慈善團體接濟，從邊境地區轉赴其他城市，或用個人存款付交通費。

報導指出，過去一年來，德州提供免費專車將無證移民從邊境城市載往美國其他地點，但搭乘專車的無證移民其實只占偷渡客的少數。根據人口統計資料，全美50州目前約有1100萬名無證移民；多年來無證客進入美國的趨勢都是，從機場或邊境城市入境，然後透過親戚或慈善團體接濟支付交通費，轉往其他城市展開新生活，有些無證客則用個人存款支付交通費。

對於德州提供的免費專車，許多無證客心懷感激，因為經過長達數月之久的闖關之旅，進入美國之後所剩盤纏非常有限。今年7月被德州專車載到華府釋放的委內瑞拉無證客艾列荷斯(Lever Alejos)便說：「州長讓我搭巴士到華府，我覺得我很幸運。」艾列荷斯說，已經找到工作，最近買了一輛車，也開始寄錢回家鄉，給年幼兒子買禮物。

統計顯示，從2022年4月以來，德州專車計畫已經3萬4740名無證客送往外州城市，但搭車人數與同期之間入境的無證移民相比，僅占非常少數。以紐約州為例，去年有10萬多名無證客落腳，但只有1萬3100名無證移民是被德州專車載到紐約州。

紐約時報分析，搭乘德州專車的無證移民當中，極高比例為委內瑞拉公民。委內瑞拉無證客與來自墨西哥或其他中美洲國家的無證客不同，通常在美國並沒有親朋好友能夠投靠，因為委內瑞拉的偷渡潮屬於新興現象。

既沒錢又沒有親友的情況下，大批委內瑞拉無證客湧入，讓非營利慈善組織與義工團體從去年春季之後應接不暇。絕大多數委內瑞拉無證客由於在美國沒有親朋好友接應，通常希望前往工作機會較多的紐約等大城市。報導指出，如今在紐約的遊民收容中心裡，絕大多數無證客都是委內瑞拉籍。

報導指出，大批無證移民帶來的沉重財政負擔，讓紐約州、伊利諾州、麻州首長紛紛宣布進入緊急狀態，並呼籲聯邦政府提供資源協助，以紐約州為例，各種無證移民援助計畫就耗資數十億。。

無證客 移民 德州

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