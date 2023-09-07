美高層異動 傳對中鷹派坎伯轉任副國務卿

白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯。（本報資料照片）

副國務卿 薛曼（Wendy Sherman）7月底退休後，新聞網站Axios6日報導，另一位對中鷹派、白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell）是熱門人選。

美國總統拜登 2021年上任後，在國安會新設印太事務協調總監，指派坎伯出任；坎伯曾數度參與美中高層對話與美台高層對話，被認為是領導拜登政府對中政策的強硬派，薛曼也被認為是對中鷹派。

坎伯主張對中國競爭但不尋求對抗或新冷戰，要負責任管理雙邊關係；針對台灣，坎伯表示，「我們支持強健的美台非官方關係，我們不支持台灣獨立，我們完全了解其敏感性。」

前的副國務卿由主管政治事務的次卿盧嵐（Victoria Nuland）代理，直到聯邦參議院同意下一任副國務卿。

日前一度傳出白宮首席副國家安全顧問費納（Jon Finer）將接棒薛曼，擔任下一位副國務卿，但政治新聞網站Politico報導拜登不同意調動，仍將費納留在國安會。

目前的副國務卿由主管政治事務的次卿盧嵐（Victoria Nuland）代理，直到聯邦參議院同意下一任副國務卿。

Axios6日獨家報導，國務院 尚未拍板這項任命，坎伯和盧嵐都是候選人；若坎伯出任副國務卿，除勢必面臨更為複雜的美中關係之外，盧嵐與坎伯不合，提名坎伯可能導致盧嵐走人，這樣一來，國務院最高層的四位官員將沒有任何女性。

白宮拒絕評論這篇報導。

坎伯在歐巴馬政府時代擔任亞太助卿，是美國重返亞洲（Pivot to Asia）政策的重要推手，在卸任之後發表「轉向」（The Pivot）一書。

拜登政府上台後，任命坎伯出任印太事務協調總監，坎伯妻子布蘭納德（Lael Brainard ）今年2月出任國家經濟委員會主任，曾任美國聯準會（Fed）理事與副主席，兩人是拜登政府內有名的夫妻檔。

除了副國務卿待決外，國務院負責中國與台灣事務的副助理國務卿也還懸缺，路透上月28日報導，有機會由現任管理日韓事務副助卿藍墨客（Mark Lambert）接任，藍墨客的加入不會改變拜登政府的對中基調，國務院也沒有證實該報導。