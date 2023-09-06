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華為發新機 美將續「小院高牆」限制 環時批嘴硬

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華為發新機蘇利文稱將續「小院高牆」限制 環時批嘴硬

記者陳政錄／即時報導
白宮國家安全顧問蘇利文表示，將繼續實施小院高牆技術限制措施。(美聯社)
白宮國家安全顧問蘇利文表示，將繼續實施小院高牆技術限制措施。(美聯社)

中國科技公司華為近日發表Mate 60系列新款手機，引發業界關注，據白宮發布訊息，在當地時間5日的簡報會上，白宮國安顧問蘇利文對此回應稱，「無論如何，美國應繼續實施『小院高牆』技術限制措施」，遭中共黨媒《環球網》以「嘴硬？」為題撰文抨擊。

據白宮發布，在簡報會上，有媒體提問蘇利文，華為在智慧型手機取得突破性進展，使用中企生產的最先進晶片，是否證明美國的出口管制失效了，或者說他們（中國）違反了這些出口管制？

對此，蘇利文回應說，在得到更多有關晶片特徵和構成的確切消息前，不打算對有關晶片發表評論。但他也補充，從他的角度來看，這告訴美國無論如何，應繼續實施「小院高牆」術限制措施，這些限制措施只針對國家安全問題，而不是更廣泛的商業脫鉤問題。

蘇利文強調，「無論結果如何，我們（美國）都會繼續這樣做」。

按照蘇利文過去說法，所謂「小院高牆」戰略，就是關鍵科技與技術升級的Choke Points（咽喉點）必須在技術管制的「小院」裡，被各種規範「高牆」圍繞，防止對手利用這些關鍵技術威脅美國及其盟友安全。

近日，華為推出Mate 60系列新款手機，其中Mate 60 Pro採用麒麟9000s晶片，由中芯製造，並採用中芯最先進的7奈米技術。路透報導引述分析稱，這凸顯中國大陸反擊美國制裁的決心和能耐，但這番努力代價高昂，還可能促使美方加緊限制。

在華為新機發布引發市場關注後，除中芯國際股價上漲，也帶動中國輿論沸騰，官方媒體紛紛發文強調華為新機的國產化，抨擊美國打壓終歸失敗。

對於此次蘇利文的表態，中共黨媒《環球網》以「嘴硬？」為題撰文，抨擊近年美國打著維護國安旗號，接連推出對華限制措施，在科技領域打壓中國大陸等，限制美國企業對華投資，大搞泛安全化、泛政治化，真實目的是剝奪中國發展權利，維護一己霸權私利，是赤裸裸的經濟脅迫和科技霸凌。

環時網稱，美方此舉嚴重損害中美兩國乃至世界工商界利益，實質是搞逆全球化、去中國化。

蘇利文 華為 晶片

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