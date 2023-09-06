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習近平將缺席G20峰會 白宮仍期待高層對話

中央社／華盛頓6日電
白宮國安會戰略溝通協調官柯比。（路透）
白宮國安會戰略溝通協調官柯比。（路透）

中國國家主席習近平確定將缺席G20領袖峰會。對此，白宮國安會戰略溝通協調官柯比表示，數月來美中高層多次交流，在局勢高度緊張下，對話才是解決問題的方法，美方仍期待重啟軍事溝通管道。

20國集團（G20）高峰會將於9至10日在印度舉行。柯比（John Kirby）今天在華府向外籍媒體表示，雖然美國總統拜登（Joe Biden）對習近平不會出席感到失望。但近幾個月來，包括國務卿布林肯（Antony Blinken）、財政部長葉倫（Janet Yellen）與商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）與中方有過對話，「在局勢高度緊張的情況下，對話才是解決問題的可行方式」。

柯比表示，美中近幾個月來的交流是好事，但美中軍事溝通管道仍未開放，這是至關重要的管道，尤其在南海、台海及周邊區域的緊張局勢下，美方期望能夠重啟。

針對拜登與習近平是否會在11月於舊金山舉行的亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會上會晤，柯比表示目前仍不知情，但拜登非常期待能與習近平在合適的時間、以合適的方式，再一次進行會晤。

柯比表示，拜登將於G20峰會聚焦於發展中國家的經濟支持，提升世界銀行（World Bank）與國際貨幣組織（IMF）等國際金融機構量能。拜登上個月向國會提出補充資金請求，將使世界銀行增加超過250億美元的貸款額度，「我們正在力求其他夥伴能做出相似貢獻」。

G20峰會結束後，拜登將前往越南訪問，並會晤越共總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）。柯比表示，越南一直是美國強而有力的區域夥伴，「特別是在印太地區的緊張情勢下，我們有共同的挑戰與利益，此行是加強美越夥伴關係的大好機會」。

拜登 柯比 習近平

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