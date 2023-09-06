夏季連3月改寫高溫紀錄 2023料史上最熱一年

圖為8月9日德州兒童因太熱，將臉貼在風扇降溫。美聯社

歐洲聯盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」今天表示，上個月氣溫改寫歷來8月最熱紀錄，繼6月和7月之後，連續3個月創當月最高溫 。2023年恐將是人類歷史上最熱的一年。

路透報導，8月氣溫估計比1850年至1900年的前工業化時期均溫高出約攝氏1.5度。而將地球升溫控制在相較工業化時代前不增加超過攝氏1.5度，是2015年196個國家簽署的巴黎氣候協定的核心承諾。

2023年7月仍是有紀錄以來最熱的月份，加上也創高溫紀錄的8月後，使得今年夏季成為自從1940年有紀錄以來北半球最熱的夏天。

法新社報導，「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service）表示，2023年恐怕將是人類歷史上最熱的一年。

過去3個月，亞洲、非洲、歐洲和北美遭逢熱浪 、乾旱和野火侵襲，對經濟、生態和人類健康造成劇烈影響。

「哥白尼氣候變化服務」在報告中表示，6、7、8月全球平均氣溫為攝氏16.77度，改寫2019年的紀錄16.48度。

哥白尼氣候變化服務副主任勃吉斯（Samantha Burgess）說：「過去3個月是約12萬年以來，基本上可以說是人類歷史上最熱的（3個月）。」

上個月創下最熱8月紀錄，也是2023年7月之外最熱的一個月。

聯合國 秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）指出：「氣候崩潰已經開始…氣候崩潰的腳步比我們能應付的速度還快。」

報告中還說，今年前8個月全球平均氣溫創下有紀錄以來第2高，只比2016年同期低了攝氏0.01度。

勃吉斯表示，倘若北半球今年的冬天「正常」，那麼「我們幾乎可以說2023年將是人類歷史上最熱的一年」。