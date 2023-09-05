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金正恩訪俄促軍事合作？蘇利文：這麼做會付出代價

記者張文馨／華盛頓即時報導
白宮國家安全顧問蘇利文。(美聯社)
白宮國家安全顧問蘇利文。(美聯社)

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）5日表示，北韓俄羅斯正積極展開兩國軍事談判，以爭取北韓提供俄國武器彈藥來投入烏克蘭戰場，若北韓這麼做就會付出代價。

紐約時報4日報導，北韓領導人金正恩本月將訪問俄羅斯海參崴，會晤俄國總統普亭（Vladimir Putin），以討論提供俄國更多武器以及其他軍事合作；普亭想要北韓的砲彈和戰防飛彈，金正恩希望爭取俄羅斯擁有的衛星與核動力潛艦的先進科技。

克里姆林宮拒絕證實金正恩可能訪問俄國的計畫。

蘇利文表示，當前的分析是，北韓軍援俄羅斯的討論正在積極展開，俄國國防部長蕭伊古（Sergey Shoygu）7月訪問平壤，就為爭取北韓武器。

此外，蘇利文說，根據掌握到的訊息，北韓與俄國的領導人甚至會面對面討論此事，但他拒絕透露更多細節。

俄烏戰爭持續超過18個月，以美國和歐洲國家為首，多數國家制裁俄羅斯，壓制俄國的國防工業基礎；美國數度警告北韓和中國大陸，不要提供武器和彈藥給俄國，並指控伊朗提供無人機給莫斯科，違反聯合國安理會決議。

蘇利文表示，目前並未看到北韓提供大量彈藥或援助給俄羅斯，但相關討論正積極展開，俄國高層親訪平壤推動此事。

蘇利文表示，援助俄羅斯征服屬於其他主權國家的領土，只會讓北韓形象惡劣；北韓將為此在國際社會付出代價，美方近日已經實施針對性制裁，阻止北韓援助俄國軍備，美國持續公開且私下告訴北韓，不要違反不提供武器的公開承諾。

蘇利文說，金正恩顯然是最後的決策者，美國會繼續說服北韓，也會要求盟友這麼做。

針對北韓近日密集朝外海發射彈道飛彈，蘇利文表示，不評論近日行動，但美國密切關注每次的測試，並據此判斷北韓的軍力發展。

北韓 俄國 俄羅斯

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