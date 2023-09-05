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中國新版地圖吞南海 美國：拒接受非法領海主張

中央社實習記者吳辰君華盛頓5日專電
鄰近中國的五個政府發表反對中國公布2023年新版地圖，因為中國將有爭議的南海區域都畫入領土範圍。圖為越南民眾手持地圖抗議。（美聯社）
鄰近中國的五個政府發表反對中國公布2023年新版地圖，因為中國將有爭議的南海區域都畫入領土範圍。圖為越南民眾手持地圖抗議。（美聯社）

北京政府近日發布新版地圖，幾乎將整片南海納入中國疆域。美國國務院今天表示，美國拒絕接受地圖上非法的領海主張，並呼籲北京按照海洋法公約履行領海劃分。

中國政府8月28日新發布的「2023年版標準地圖」，以「十段線」取代「九段線」，幾乎將整片南海都納入中國領海，引發台灣、馬來西亞、菲律賓與越南等國抗議。

美國國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）今天在例行簡報會上表示，美國拒絕接受中國的領海主張，並重申1982年「聯合國海洋法公約」與2016年的南海仲裁，呼籲北京遵守裁決。

巴特爾表示，中國在南海的廣泛領海主張，已被2016年的南海仲裁認定不符合海洋法公約；中國應確保其在南海與其他海域的相關主張符合公約。

此外，媒體詢問有關「華爾街日報」（Wall Street Journal）報導中國人佯裝成普通遊客，試圖進入美國軍事基地和其他敏感設施一事。巴特爾表示，有看到報導，「當然非常擔憂」；他指出，相關設施安全是重中之重，安全標準考慮到各種潛在威脅，更具體細節交由五角大廈回應。

針對日本福島第一核電廠的「核處理水」8月24日開始排海之後，中國當天隨即全面暫停進口原產地為日本的水產品，巴特爾也重申美國國務卿布林肯（Antony Blinken）所說，美國對日本計畫感到滿意，「認為安全且符合國際標準」。

巴特爾說，日本已積極與聯合國國際原子能總署（IAEA）協調，排水過程透明且以科學為基礎，並已就此事諮詢印太地區科學家與合作夥伴。

日本 北京 國務院

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