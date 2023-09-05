新聞周刊：川普應該擔心被艾利斯出賣

前總統川普。（美聯社）

前總統川普 涉嫌推翻2020年大選喬治亞州敗選結果而遭大陪審團起訴，川普競選律師珍娜‧艾利斯(Jenna Ellis)也是被告之一。起訴書公布後，艾利斯在推特 發文抨擊川普團隊不幫忙支付訴訟律師費，並且表達對川普初選主要對手、佛羅里達州州長德桑提斯( Ron DeSantis)的支持。新聞周刊(Newsweek)5日報導，川普應該擔心遭到艾利斯出賣。

包括艾利斯在內的18名共謀，遭控違反喬州 「勒索及貪污組織犯罪法」(又譯「反黑連坐法」，Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act，RICO Act)、教唆公職人員違背公務員誓詞等。

2020年大選過後，川普陣營積極推翻選舉結果期間，艾利斯是川普的核心盟友。然而，在喬州遭到起訴後，艾利斯與川普關係急轉直下，艾利斯持續在推特發文抱怨川普。

在4日的推特發文中，艾利斯寫道，德桑提斯已經表明，如果當選總統將以個案方式為參與國會暴動的非暴力犯罪被告赦罪。她指出，川普卸任之前，其實可以為所有被告赦罪，只須對於個案訂定各別條件即可，「他怎麼沒有這麼做呢？」她在1日的發文中，則批評川普並未幫正在坐牢的國會暴動被告辯護，也沒幫任何人付律師費。

艾利斯在推特發文中，批評川普拿支持者的捐款幫競選團隊資深顧問米勒(Jason Miller)支付兒女教養費的訴訟開銷。

前任紐約州副檢察長、律師史尼爾(Tristan Snell)日前指出，艾利斯將會出賣川普，對喬州檢方做出對川普不利的供詞。史尼爾上個月發文寫道：「現在要密切注意艾利斯。川普跟某人切斷關係時，就是導致那個人背叛川普的轉折點。」

前任川普私人律師柯恩(Michael Cohen)也指出，川普不幫艾利斯、朱利安尼(Rudy Giuliani)等喬州被告付律師費是相當冒險的決定。柯恩接受CNN專訪時說：「川普是個白癡。讓我直話直說，一旦牽涉到付錢的事情，川普真的是個白癡。」

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點