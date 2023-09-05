遭起訴後一個月 史密斯持續調查川普不法行為

特別檢察官史密斯(Jack Smith)。(美聯社)

前總統川普 涉嫌推翻2020年大選結果而在8月1日遭到聯邦重罪起訴，有線電視新聞網(CNN)5日獨家報導，特別檢察官史密斯(Jack Smith)起訴川普的一個月後，調查行動仍在進行中，目標包括川普陣營募款活動、破壞投票 機器等行為，接下來可能有更多川普盟友面臨司法究責。

報導指出，多名消息人士表示，日前兩名證人接受史密斯調查團隊約談時，被問到川普陣營如何利用不實陰謀論向支持者發動募款，並將募款所得用來破壞拜登幾個勝選州的投票機器；聯邦檢察官的詢問重點大多與川普競選團隊律師席妮．鮑威爾(Sidney Powell)扮演角色有關。

CNN取得帳款單據顯示，鮑威爾非營利基金會「捍衛共和國」(Defending the Republic)雇用的多家電腦鑑識公司，在四個拜登勝出的搖擺州侵入了投票設備，包括喬治亞州、賓州、密西根州、亞利桑納州。

川普涉嫌推翻2020年大選喬州 落敗結果，8月14日晚間遭大陪審團13項罪名起訴，鮑威爾也是被告之一。鮑威爾已向喬州法院辯稱無罪。喬州檢察官指控鮑威爾破壞科菲郡(Coffee County)投票機系統，與其他共謀企圖改變川普在喬州敗選的結果。

史密斯起訴書中只將川普列為唯一被告，雖然提到川普還有六名共謀(co-conspirator)，但共謀姓名並未曝光，也未遭到起訴。鮑威爾被媒體點名是共謀之一。

CNN報導指出，最新曝光的案情細節顯示，有關川普陣營破壞投票機的犯行，喬州檢方已調查一年多，史密斯調查團隊如今也仍在調查中；華府大陪審團任務將於9月15日結束，但史密斯得以申請延長。

消息人士說，數名證人最近幾周被史密斯團隊約談時，調查人員詢問問題包括鮑威爾在尋找選舉舞弊證據時扮演何種角色，例如她的「捍衛共和國」如何提供經費等。

根據選舉監督組織「良好治理聯盟」(The Coalition for Good Governance)、「美國監督」(American Oversight)取得的通訊紀錄與單據資料，「捍衛共和國」提供了數百萬元做為在關鍵州侵入投票機設備的運作經費。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點