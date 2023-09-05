我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普遭起訴後一個月 特檢官史密斯還持續調查

拜登傳記作者：總統若在今年底前退選 我不會太驚訝

遭起訴後一個月 史密斯持續調查川普不法行為

記者顏伶如／即時報導
特別檢察官史密斯(Jack Smith)。(美聯社)
特別檢察官史密斯(Jack Smith)。(美聯社)

前總統川普涉嫌推翻2020年大選結果而在8月1日遭到聯邦重罪起訴，有線電視新聞網(CNN)5日獨家報導，特別檢察官史密斯(Jack Smith)起訴川普的一個月後，調查行動仍在進行中，目標包括川普陣營募款活動、破壞投票機器等行為，接下來可能有更多川普盟友面臨司法究責。

報導指出，多名消息人士表示，日前兩名證人接受史密斯調查團隊約談時，被問到川普陣營如何利用不實陰謀論向支持者發動募款，並將募款所得用來破壞拜登幾個勝選州的投票機器；聯邦檢察官的詢問重點大多與川普競選團隊律師席妮．鮑威爾(Sidney Powell)扮演角色有關。

CNN取得帳款單據顯示，鮑威爾非營利基金會「捍衛共和國」(Defending the Republic)雇用的多家電腦鑑識公司，在四個拜登勝出的搖擺州侵入了投票設備，包括喬治亞州、賓州、密西根州、亞利桑納州。

川普涉嫌推翻2020年大選喬州落敗結果，8月14日晚間遭大陪審團13項罪名起訴，鮑威爾也是被告之一。鮑威爾已向喬州法院辯稱無罪。喬州檢察官指控鮑威爾破壞科菲郡(Coffee County)投票機系統，與其他共謀企圖改變川普在喬州敗選的結果。

史密斯起訴書中只將川普列為唯一被告，雖然提到川普還有六名共謀(co-conspirator)，但共謀姓名並未曝光，也未遭到起訴。鮑威爾被媒體點名是共謀之一。

CNN報導指出，最新曝光的案情細節顯示，有關川普陣營破壞投票機的犯行，喬州檢方已調查一年多，史密斯調查團隊如今也仍在調查中；華府大陪審團任務將於9月15日結束，但史密斯得以申請延長。

消息人士說，數名證人最近幾周被史密斯團隊約談時，調查人員詢問問題包括鮑威爾在尋找選舉舞弊證據時扮演何種角色，例如她的「捍衛共和國」如何提供經費等。

根據選舉監督組織「良好治理聯盟」(The Coalition for Good Governance)、「美國監督」(American Oversight)取得的通訊紀錄與單據資料，「捍衛共和國」提供了數百萬元做為在關鍵州侵入投票機設備的運作經費。

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

川普 投票 喬州

上一則

拜登傳記作者：總統若在今年底前退選 我不會太驚訝

下一則

新聞周刊：川普應該擔心被艾利斯出賣

延伸閱讀

拜登自詡最支持工會的總統 批川普「地產大亨」什麼都沒蓋成

拜登自詡最支持工會的總統 批川普「地產大亨」什麼都沒蓋成
拜登自詡最支持工會的總統 批川普「地產大亨」什麼都沒蓋成

拜登自詡最支持工會的總統 批川普「地產大亨」什麼都沒蓋成
WSJ民調：73%嫌拜登太老不適合再選 57%不滿任內表現

WSJ民調：73%嫌拜登太老不適合再選 57%不滿任內表現
WSJ民調：73%嫌拜登太老不適合再選 57%不滿任內表現

WSJ民調：73%嫌拜登太老不適合再選 57%不滿任內表現

熱門新聞

視頻拍攝到在槍案發生後，警方在校園內逮捕到疑為嫌犯的齊太磊。 (WRAL電視台截頻)

教堂山北卡羅來納大學槍擊 死者傳為華裔副教授

2023-08-28 21:42
曾擔任過嚴資杰指導教授的克里西撰文說，嚴資杰前不久曾跟他提及一名研究生有心理健康問題導致妄想。圖為嚴資杰(右)在指導學生做實驗。(取自教堂山北卡大學官網)

北卡槍案／死者嚴資杰曾說研究生有心理問題「希望對方盡快畢業」

2023-08-30 10:17
北卡大中國留學生齊太磊。(美聯社)

齊太磊曾推文埋怨研究計畫領導 警方仍在校園搜索證物

2023-08-29 14:00
美中晶片科技戰開打，美國媒體認為至今美方略勝一籌。(路透)

美「手術式」精準打擊中國晶片業 已占上風

2023-09-04 05:29
中國留學生齊太磊(中)在槍殺老師後被捕，29日在法庭上過堂，法官裁決不准交保。（美聯社）

北卡槍案／齊太磊個性內向 從小不打人不搗蛋 父母3年內先後去世

2023-08-30 20:26
華爾街日報報導，53、54歲的人最會做出明智的理財抉擇。(Pexels)

快看世界／研究：這個年齡的人 理財選擇最明智

2023-08-31 12:02

超人氣

更多 >
走線專題╱中國偷渡來美 九死一生

走線專題╱中國偷渡來美 九死一生
女星親吻梁朝偉拍照 劉嘉玲不忍質問：為什麼夾我老公

女星親吻梁朝偉拍照 劉嘉玲不忍質問：為什麼夾我老公
12星座最適合當間諜排行榜：天蠍絕不失敗、這星座「天生雙面的料」

12星座最適合當間諜排行榜：天蠍絕不失敗、這星座「天生雙面的料」
中國教授臥底送外賣 賺得少又常受辱

中國教授臥底送外賣 賺得少又常受辱
走線人難求職… 英語不行幹苦力 月薪頂多3000元

走線人難求職… 英語不行幹苦力 月薪頂多3000元