拜登總統的新傳記作者福爾受訪表示,如果拜登在今年年底之前退出明年的總統大選,他「不會太驚訝」。圖為拜登4日返回白宮。(美聯社)

英國衛報報導,拜登 總統的新傳記作者福爾(Franklin Foer)表示,如果拜登在今年年底之前退出明年的總統大選,不再競選連任,他「不會太驚訝」。

福爾本周出版拜登傳記「最後的政治家:拜登的白宮 內幕與為美國前途奮鬥」(暫譯,The Last Politician: Inside Joe Biden's White House and the Struggle for America's Future )。他3日接受國家廣播公司(NBC)「會見媒體」節目訪問時表示,「不需要伍華德才能了解拜登老了」。伍華德(Bob Woodward)是揭發「水門案」的華盛頓郵報 記者,他和拜登同齡,都是80歲。

福爾在傳記中提到拜登私下承認感覺「累」,並擔心他的年齡。

福爾說,「我不是老年學家,不能預測未來幾年拜登會如何老化」。

主持人問他,拜登是否可能退出選舉,他說,「如果退出我會很驚訝,但不會太驚訝」。