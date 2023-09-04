習近平將缺席G20峰會 印度人士：不來更好、是中國損失

習近平出席金磚會議。(Getty Images)

中國國家主席習近平 將不會親自出席在印度 舉行的20國集團（G20）峰會。印度分析人士認為，這是中國的損失，而且反而更有利於峰會的進行。

印度目前是G20輪值主席國，將於9日、10日在新德里舉辦G20峰會 。中國外交部發言人毛寧今天宣布，習近平將不會親自出席，改由國務院總理李強與會。

此前不久，中國外交部才剛宣布，李強同樣將代表中國出席5日至8日在印尼舉行的第18屆東亞峰會（EAS）。

「中國分析及策略中心」（Centre for China Analysis and Strategy）主任拉納德（Jayadeva Ranade）在印度戰略新聞網站Strat News Global發表評論文章說，習近平的缺席應非針對印度總理莫迪，因為他最近同樣缺席了其他國際會議。

拉納德指出，習近平去年10月在中共「20大」發出中印關係不會改善的訊號，他最近在南非舉辦的金磚峰會（BRICS Summit）上，也無意就邊界爭議與莫迪具體討論，這意味著印度需為中印的長期緊張、甚至零星衝突做好準備。

印度與中國自2020年6月在邊界發生流血衝突之後，雙邊關係跌至谷低，莫迪與習近平此後未曾舉行過正式的雙邊會議，兩人在國際場合上會面時互動同樣冷淡。

曾經多次訪台的拉納德認為，中國近來再度展現擴張主義，且中共黨內人士甚至「甘冒不諱」建議中國應改善對美及鄰國關係，在此情況下，習近平缺席G20峰會，讓中國失去了一次減緩國際孤立的機會。

喜馬拉雅亞洲研究暨接觸中心（Centre for Himalayan Asia Studies and Engagement）主任克蘭迪（Vijay Kranti）告訴中央社，印度擔任G20輪值主席國，提出的倡議多已順利推展中，習近平的缺席對峰會並沒有實質影響。

克蘭迪說，習近平有「自大、以自我為中心」的傾向，並不樂見莫迪的國際地位迅速提升，而他缺席G20峰會，反而可能更有利於峰會議題的討論，以及聯合文件的敲定。