WSJ：中國「不速之客」欲闖美敏感設施高達100次 多人佯裝普通遊客

今年初，一顆中國氣球飛越美國領空，上面疑似搭載監控設備。 (路透)

「華爾街日報」引述美國官員說法報導，美方已記錄到約100起有關中國人試圖進入軍事基地和其他敏感設施的案例，這些人有時會假裝是普通遊客。官員認為這構成潛在間諜 威脅。

美國國防部、聯邦調查局（FBI ）和其他機關去年展開檢討，試圖防範這類事件。官員們形容這些試圖擅闖美國軍事基地等設施的人是「不速之客」，不管他們是有意或無心。

這些不速之客包括被逮到闖入美國新墨西哥州飛彈試射場的中國人，以及看似在佛羅里達州火箭發射基地附近混濁水域游泳的水肺潛水員。

美國官員說，這些事件是間諜活動的一種形式，目的似乎是試探美軍和聯邦設施的安全措施。知情官員透露，涉案人通常是臨時找來的中國人，必須向中國政府回報結果。

官員指出，這類案例有時發生在根本沒什麼觀光 活動、附近也沒有商用機場的偏遠地區。

今年初，一顆中國氣球飛越美國領空，上面疑似搭載監控設備，美中關係自此更加緊張。擅闖美軍基地之類的事件也顯示，北京當局正利用非傳統手段在美蒐集情報，無論是透過接近軍事基地，還是使用可轉為刺探功能的中國製造商用設備。

白宮和國土安全部官員都不願置評。五角大廈只給了一個泛泛回應。政府官員要記者洽詢FBI，而FBI也不置評。

中國駐華府大使館則質疑美方對這類事件的看法。發言人劉鵬宇說：「相關說法純粹是惡意虛構…我們呼籲美國相關官員捨棄冷戰思維，停止毫無根據的指控，多做點有建設性的事來加強兩國互信和雙邊人民友好。」

美國民主黨籍聯邦眾議員柯羅（Jason Crow）說，國會對這類事件也深感憂慮，可能會研議立法。他說，有些議員擔心一些類似案件未獲關注，因為涉及非法入侵的法律多數是州級或地方法，不是聯邦法。

在最近一起案例中，一群中國人自稱觀光客，企圖進入阿拉斯加州的韋恩萊特堡（Fort Wainwright）陸軍基地，還說他們在基地內的商務旅館訂了房。這座基地駐有陸軍第11空降部隊，負責北極地區戰事。

熟悉這套手法的官員說，這些人遇到警衛自有一套說辭，若被攔下，就自稱是迷路的觀光客。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）資深研究員哈定（Emily Harding）說，情報圈很清楚中國這種低層級的情報蒐集手段，這是人海戰術。

她說：「中國的優勢在於他們願意投入大批人力…如果少數幾個被抓，美國政府也很難證明他們除了擅闖以外還做了什麼事，而沒被逮到的人就可能蒐集到有用的情報。」

美國軍方和其他官員都說，擅闖基地的問題日益頻繁，且愈來愈令人擔心。五角大廈發言人高夫（Sue Gough）說，在一些案例中，確實有人未經批准就進入基地，「通常是靠快速通過安全檢查哨」。

每天都有上萬人到了美軍基地大門前，在接受盤問後掉頭離開的案例，多數是不知道該把車開往哪裡的司機，一般只要掉頭就沒事。有些人則須接受額外檢查，甚至進一步調查。高夫說：「這些事件通常屬於低層級，目前沒有任何一案指向間諜活動。」

不過，也有一些較嚴重的案例。知情人士說，有多起案例是中國人被逮到在美軍管轄範圍內拍照；也有人利用無人機來強化偵察行動。

美國官員也提到，有些看似觀光客的中國人會離開白宮的指定參觀區域到處拍照，在被特勤局（Secret Service）趕走之前拍攝通訊設備和安全警衛的部署等。

目前似乎沒有因涉嫌刺探情報而被起訴的案例，但2019年，兩名中國外交官開車載著妻子駛入維吉尼亞州的小河聯合遠征基地（Joint Expeditionary Base Little Creek），因涉嫌刺探情報而被美國驅逐。這座高度敏感的基地是美國海軍海豹部隊（SEALs）訓練所在地。

當時，基地官員用一輛擋在路中央的消防車攔下他們的車。中方則否認這兩名外交官從事間諜活動。