AI工具如ChatGPT簡便易得，可以憑短提問，就生產出類似人工寫作的文本，對一些很挑人的大學，勢必顛覆傳統的大學生申請程序，並引發是否涉嫌抄襲的爭議。(路透)

就在12年級高中生開始準備申請大學之際，某些學生尋求人工智慧(AI )機器人ChatGPT 、Bard協助，例如參考如何擬主題、段落架構如何分配。有些學生則利用AI軟體寫草稿，或請AI軟體幫忙校對。紐約時報報導，大學招生部門是否已經做好準備，足以因應透過AI協助，甚至由AI產生的個人自傳，目前無法知道。

ChatGPT今年稍早成為熱門新聞時，許多知名大學的申請期限已經截止。但直到現在，許多大學都沒有針對申請就讀2028年畢業班的學生，說明申請過程中使用AI軟體有何規範。

紐約時報科技記者娜塔莎‧辛格爾(Natasha Singer)指出，聊天機器人尚無辦法寫出像真實學生所寫的長篇論文，但哈佛、耶魯、普林斯頓、達特茅斯等名校要求學生回答問題時提供篇幅較短的自傳，由AI工具代筆的結果會是如何，值得探究。

辛格爾以普林斯頓大學的提問在ChatGPT實際測試。問題為：「哪一首歌可以代表你目前的人生主題曲？」她輸入問題，要ChatGPT提供一首代表好奇心的流行歌曲，得到答案是「Cake by the Ocean」，歌詞內容是在談論性愛。

辛格爾改變在ChatGPT的發問方式，指令改成對女歌手寇特妮‧巴奈特(Courtney Barnett)單曲「Nameless, Faceless」寫出50字介紹，聊天機器人則把歌詞改寫之後列出。她用相同指令在Bard操作，得到的答案是未經改寫的歌詞整理。對於辛格爾的提問，HuggingChat答案則是不了解這首歌曲，她要求直接貼出歌詞時，聊天機器人則自行捏造歌詞。

聊天機器人必須有大量文字做為訓練，預測字串中下一個出現的字可能是什麼。不過，聊天機器人也會自己創造答案，因此學生使用AI工具申請大學，可能因此出現麻煩。

耶魯大學 要求申請學生回答：「如果你能在大學教任何一堂課，寫書或創作任何形式的藝術，你會做什麼？」辛格爾要求聊天機器人描述她想教的課程，但都沒有得到具體答案，HuggingChat的答案是「社會正義議題的跨領域研討會」。

哈佛大學提問：「室友可能認為你有哪三大特質？」辛格爾輸入提問後，得到與學業、創造力、社區參與有關的一般描述。