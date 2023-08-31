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中國新版地圖引國際爭議 白宮不願表態

中央社／華盛頓31日專電
中國發布新版地圖引起鄰國不滿，而拜登總統與賀錦麗副總統都將在近日前往亞洲參與國際會議，是否會對此事件做出表態備受關注。對此，白宮發言人尚皮耶8月31日在例行媒體簡報上被問及此事時，不願正面回應。（路透）
中國發布新版地圖引起鄰國不滿，而拜登總統與賀錦麗副總統都將在近日前往亞洲參與國際會議，是否會對此事件做出表態備受關注。對此，白宮發言人尚皮耶8月31日在例行媒體簡報上被問及此事時，不願正面回應。（路透）

中國政府發布的新版地圖，將台灣、南海等區域納入版圖，引發包括台灣在內多國抗議。白宮不願表態此爭議，但透露副總統賀錦麗出席東協峰會時，將重申南海和平穩定重要性。

中國政府新發布的「2023年版標準地圖」將台灣、南海諸島，以及中印存在領土爭議的阿魯納查省和阿克賽慶地區納入中國疆域中，引發台灣、印度、馬來西亞、印尼、菲律賓與越南抗議。

由於美國總統拜登（Joe Biden）即將前往印度參加20國集團（G20）峰會，之後轉往越南訪問，賀錦麗（Kamala Harris）也將赴印尼雅加達參與東南亞國家協會（ASEAN）10國峰會，外界關切他們是否會趁亞洲行機會，對於領土爭議表態。

對此，白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）今天在例行媒體簡報上被問及此事時，不願正面回應。

她表示，拜登政府自執政第一天起，就致力於重建與投資在世界各地的盟友與合作夥伴，尤其是印太地區，這從日前在大衛營（Camp David）舉行的美日韓三邊領袖峰會可以見得。隨著美國尋求加深與該區域的關係，越南將成為重要合作夥伴，拜登這次出訪宣布的成果將展現此關係的廣度與深度。

至於賀錦麗的印尼行，尚皮耶表示，賀錦麗在印太地區訪問時，廣泛討論國際規則與規範的重要性，可以期待這類對話會在這次訪問中延續，她在出席雅加達會議期間，也會討論南海議題，重申美國對海洋自由、和平解決爭端，以及遵守國際法，包括航行自由的支持。賀錦麗也將明確表示，南海和平穩定對世界至關重要。

媒體追問拜登或賀錦麗是否會專門討論中國新版地圖議題，尚皮耶不願多說，僅重申美國一直致力於深化關係，印太關係至關重要，美方十分期待外交對話。

賀錦麗 拜登 越南

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