美也證實與中恢復軍事對話 國防部：沒什麼可阻止雙方防長溝通

五角大廈發言人賴德。(美聯社)

美國一直希望能重啟對解放軍的溝通管道，五角大廈發言人賴德（Patrick Ryder）31日在記者會表示，美軍印太司令阿基里諾（John Aquilino）本月在斐濟會晤了中方軍事官員，美國將持續盡力維持溝通管道暢通，降低誤判，「沒有什麼可以阻止中國防長跟奧斯丁 部長溝通。」

賴德重申美國的立場：美國持續尋求開放的溝通管道，沒有什麼可阻止中方國防部 長與美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）溝通。

不過到目前為止，奧斯丁始終未能和中方防長李尚福會談，僅6月初在新加坡 香格里拉對話晚宴中，兩人握手致意。

賴德表示，阿基里諾8月中旬在斐濟舉辦的軍事將領會議上，會晤中方官員。

賴德表示，盼雙邊都能了解到，在美中競爭的同時，不希望演變成衝突。

針對美中軍事高層往來，中國國防部發言人吳謙在記者會表示，當前的困難局面完全是由美方造成，他臚列四項北京採取反制行動的因素，包含美國對中方進行無理遏制打壓、與台灣發展軍事關係、在中國周邊強化軍事挑釁以及拒不解除對中央軍委領導的無理制裁。

吳謙表示，美方應切實拿出誠意並採取具體行動，為兩軍關係重返正軌創造條件。