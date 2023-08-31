我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

人民幣持續走貶…在美生活的這些人 最慘

維持血糖穩定 營養師：這兩種飲料最佳

台美軍事融資 、軍援與軍售有何不同 專家清楚解釋

記者洪哲政／台北即時報導
美國拜登政府29日通知國會，擬援助台灣8000萬美元外國軍事融資（FMF）。圖/中華民國陸軍臉書粉專
美國拜登政府29日通知國會，擬援助台灣8000萬美元外國軍事融資（FMF）。圖/中華民國陸軍臉書粉專

美國拜登政府29日通知國會，擬援助台灣8000萬美元外國軍事融資（FMF）。軍事融資 、軍援與軍售定義有何不同？專家作出解釋。

旅美的台海安全研究中心主任梅復興今日受訪表示，「軍事融資」（Foreign Military Financing, FMF）是美國對外軍事援助的一種制度，基本上可分為無償援贈金 (non-repayable grant) 與貸款兩種形態。美國2023會計年度國防授權法 (NDAA) 裡就批准了五年每年20億美元的無償援贈金額度，另外還有10億美元的貸款 ，最長償還期可達12年，利息依個案議定。同樣的，FMF也可以用來償付軍事服務。

至於「軍援」，他說其實是個很廣義的字，可以適用於幾乎任何形式的物質或服務援助。但顯然台灣目前的理解是無償性質的援助，例如7底宣布的「總統撥款授權」(PDA)。美國2023會計年度國防授權法 (NDAA) 裡就批准了五年每年10億美元的PDA軍援額度，美國總統可依此預算授權自美軍的庫存中提撥現役軍品 (或剩餘物資) 直接援助台灣。當然，PDA的軍援不一定必須是硬體武器裝備，也可以是訓練，後勤或技術支援等軍事服務。

至於軍售 (FMS) ，梅復興說，當然就是台灣與美國簽約，付錢採購的案子。軍售當然也包括軟硬體武器裝備或軍事服務。

融資 貸款 拜登

上一則

雷蒙多訪中成果 中國：未來重要問題部長直接談

下一則

雷蒙多出訪中國之際 習近平回信美將軍史迪威外孫

延伸閱讀

激怒中國？美透過外國軍事融資軍援台 通常適用主權國家

激怒中國？美透過外國軍事融資軍援台 通常適用主權國家
美聯社：拜登政府宣布援台8000萬美元軍備

美聯社：拜登政府宣布援台8000萬美元軍備
美最新對台軍售 中國國防部：「以武謀獨」死路一條

美最新對台軍售 中國國防部：「以武謀獨」死路一條
美擬售台F16紅外線追蹤系統 北京促撤銷

美擬售台F16紅外線追蹤系統 北京促撤銷

熱門新聞

華盛頓州越裔大學生為保護母親而被繼父猛刺100多刀身亡，友人為她在網上發起募捐。(取自gofundme網站)

亞裔女大學生護母 被刺107刀命喪西雅圖家中

2023-08-26 02:25
視頻拍攝到在槍案發生後，警方在校園內逮捕到疑為嫌犯的齊太磊。 (WRAL電視台截頻)

教堂山北卡羅來納大學槍擊 死者傳為華裔副教授

2023-08-28 21:42
北卡大中國留學生齊太磊。(美聯社)

齊太磊曾推文埋怨研究計畫領導 警方仍在校園搜索證物

2023-08-29 14:00
曾擔任過嚴資杰指導教授的克里西撰文說，嚴資杰前不久曾跟他提及一名研究生有心理健康問題導致妄想。圖為嚴資杰(右)在指導學生做實驗。(取自教堂山北卡大學官網)

北卡槍案／死者嚴資杰曾說研究生有心理問題「希望對方盡快畢業」

2023-08-30 10:17
在北京當局下達禁止進口日本水產後，中國一些日料店幾乎已不再銷售日本食材，大多用俄羅斯周邊海域或者韓國、東南亞等海域出產的食材代替。圖為消費者在商店購壽司和生魚片。(美聯社)

福島排核汙水 中國抵制引起日本反彈 演變為外交經貿戰

2023-08-25 02:16
房屋中介及房貸公司Zillow於24日宣布為房屋買家提供首付僅為1%的房屋貸款產品，試圖吸引買房者，刺激買氣。圖為示意圖。(美聯社)

Zillow推「買房首付僅1%」 申請條件有哪些？

2023-08-26 05:55

超人氣

更多 >
網瘋傳「好聲音」暫停播出原因 2大咖導師堅持退出

網瘋傳「好聲音」暫停播出原因 2大咖導師堅持退出
紐約華女深夜下班乘地鐵回家 被歹徒推落鐵軌 左腿骨折

紐約華女深夜下班乘地鐵回家 被歹徒推落鐵軌 左腿骨折
又來一次 麥康諾沉默呆滯30秒 黨內眾議員喊不適任

又來一次 麥康諾沉默呆滯30秒 黨內眾議員喊不適任
紐時：中國經濟前景 官方口徑與民間情緒脫節擴大

紐時：中國經濟前景 官方口徑與民間情緒脫節擴大
北卡槍案／齊太磊個性內向 從小不打人不搗蛋 父母3年內先後去世

北卡槍案／齊太磊個性內向 從小不打人不搗蛋 父母3年內先後去世