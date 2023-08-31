雷蒙多訪中成果 中國：未來重要問題部長直接談

王文濤與雷蒙多（Gina Raimondo）達成了「具體務實的成果」。（美聯社）

針對商務部 長雷蒙多 訪中後，雙方有何成果，中國商務部發言人束珏婷今天說，雙方同意在中美兩國商務部建立多層級溝通管道，未來遇到重要問題時，兩國部長將「及時直接討論」，且每年至少會面1次。

中國商務部31日舉行例行記者會。綜合中國媒體報導，束珏婷在會中表示，王文濤與雷蒙多（Gina Raimondo）達成了「具體務實的成果」。中美雙方同意在兩國商務部之間建立多層級溝通管道，加強經貿領域溝通。

束珏婷表示，這些成果包括：一是兩位部長皆同意保持經常性溝通，遇到重要問題「及時直接討論」，每年至少會見1次；二是雙方將成立由副部長級和司局級官員組成的工作組，每年召開2次副部長級會議，並邀請雙方企業代表參加。

三是雙方啟動出口管制訊息交流機制，作為解釋各自出口管制制度和改善溝通的機制。雙方將按照各自法律就出口管制訊息進行交流，這一機制將有助於兩國政府加強對彼此出口管制政策的了解和溝通，表達雙方企業關切。

束珏婷指出，上述溝通管道的建立，為兩國商務部門間就各自關注的經貿問題開展機制化、常態化討論提供了重要平台。是雙方穩定中美經貿關係，努力為工商界開展務實合作，營造良好環境的重要舉措。

她提到，雙方討論並同意兩國專家將就強化行政許可過程中的商業祕密和保密商務訊息保護問題，進行技術磋商。此外，雙方就彼此關心的經貿領域問題，展開「理性、務實、專業的深入交流」。

但束珏婷強調，中方在會談中針對301關稅、半導體政策、雙向投資 限制、歧視性補貼、中國企業遭制裁等議題，向美方表達嚴正關切。