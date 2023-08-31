我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普里格津下葬 網上卻出現他說「一切順利」影片

川普金融詐欺民事訴訟 紐約檢方訴請法院免開庭裁決

雷蒙多訪中成果 中國：未來重要問題部長直接談

中央社台北31日電
王文濤與雷蒙多（Gina Raimondo）達成了「具體務實的成果」。（美聯社）
王文濤與雷蒙多（Gina Raimondo）達成了「具體務實的成果」。（美聯社）

針對商務部雷蒙多訪中後，雙方有何成果，中國商務部發言人束珏婷今天說，雙方同意在中美兩國商務部建立多層級溝通管道，未來遇到重要問題時，兩國部長將「及時直接討論」，且每年至少會面1次。

中國商務部31日舉行例行記者會。綜合中國媒體報導，束珏婷在會中表示，王文濤與雷蒙多（Gina Raimondo）達成了「具體務實的成果」。中美雙方同意在兩國商務部之間建立多層級溝通管道，加強經貿領域溝通。

束珏婷表示，這些成果包括：一是兩位部長皆同意保持經常性溝通，遇到重要問題「及時直接討論」，每年至少會見1次；二是雙方將成立由副部長級和司局級官員組成的工作組，每年召開2次副部長級會議，並邀請雙方企業代表參加。

三是雙方啟動出口管制訊息交流機制，作為解釋各自出口管制制度和改善溝通的機制。雙方將按照各自法律就出口管制訊息進行交流，這一機制將有助於兩國政府加強對彼此出口管制政策的了解和溝通，表達雙方企業關切。

束珏婷指出，上述溝通管道的建立，為兩國商務部門間就各自關注的經貿問題開展機制化、常態化討論提供了重要平台。是雙方穩定中美經貿關係，努力為工商界開展務實合作，營造良好環境的重要舉措。

她提到，雙方討論並同意兩國專家將就強化行政許可過程中的商業祕密和保密商務訊息保護問題，進行技術磋商。此外，雙方就彼此關心的經貿領域問題，展開「理性、務實、專業的深入交流」。

但束珏婷強調，中方在會談中針對301關稅、半導體政策、雙向投資限制、歧視性補貼、中國企業遭制裁等議題，向美方表達嚴正關切。

商務部 雷蒙多 投資

上一則

爭加薪 美航空服員 壓倒性同意罷工

延伸閱讀

中大使：中美脫鉤是最大風險 「去中國化」就是去機遇

中大使：中美脫鉤是最大風險 「去中國化」就是去機遇
雷蒙多結束訪中：樂見未來成果

雷蒙多結束訪中：樂見未來成果
雷蒙多訪中當面提電郵遭駭 批破壞雙邊信任

雷蒙多訪中當面提電郵遭駭 批破壞雙邊信任
一洲焦點／雷蒙多訪中、藥品2026降價、拜登初選麻煩

一洲焦點／雷蒙多訪中、藥品2026降價、拜登初選麻煩

熱門新聞

華盛頓州越裔大學生為保護母親而被繼父猛刺100多刀身亡，友人為她在網上發起募捐。(取自gofundme網站)

亞裔女大學生護母 被刺107刀命喪西雅圖家中

2023-08-26 02:25
視頻拍攝到在槍案發生後，警方在校園內逮捕到疑為嫌犯的齊太磊。 (WRAL電視台截頻)

教堂山北卡羅來納大學槍擊 死者傳為華裔副教授

2023-08-28 21:42
北卡大中國留學生齊太磊。(美聯社)

齊太磊曾推文埋怨研究計畫領導 警方仍在校園搜索證物

2023-08-29 14:00
曾擔任過嚴資杰指導教授的克里西撰文說，嚴資杰前不久曾跟他提及一名研究生有心理健康問題導致妄想。圖為嚴資杰(右)在指導學生做實驗。(取自教堂山北卡大學官網)

北卡槍案／死者嚴資杰曾說研究生有心理問題「希望對方盡快畢業」

2023-08-30 10:17
在北京當局下達禁止進口日本水產後，中國一些日料店幾乎已不再銷售日本食材，大多用俄羅斯周邊海域或者韓國、東南亞等海域出產的食材代替。圖為消費者在商店購壽司和生魚片。(美聯社)

福島排核汙水 中國抵制引起日本反彈 演變為外交經貿戰

2023-08-25 02:16
房屋中介及房貸公司Zillow於24日宣布為房屋買家提供首付僅為1%的房屋貸款產品，試圖吸引買房者，刺激買氣。圖為示意圖。(美聯社)

Zillow推「買房首付僅1%」 申請條件有哪些？

2023-08-26 05:55

超人氣

更多 >
95歲李嘉誠偕紅粉知己周凱旋 盂蘭節現身慈山寺

95歲李嘉誠偕紅粉知己周凱旋 盂蘭節現身慈山寺
理財達人：好市多真能幫你省錢 是這9種大份量日用品

理財達人：好市多真能幫你省錢 是這9種大份量日用品
網瘋傳「好聲音」暫停播出原因 2大咖導師堅持退出

網瘋傳「好聲音」暫停播出原因 2大咖導師堅持退出
紐約華女深夜下班乘地鐵回家 被歹徒推落鐵軌 左腿骨折

紐約華女深夜下班乘地鐵回家 被歹徒推落鐵軌 左腿骨折
又來一次 麥康諾沉默呆滯30秒 黨內眾議員喊不適任

又來一次 麥康諾沉默呆滯30秒 黨內眾議員喊不適任