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激怒中國？美透過外國軍事融資軍援台 通常適用主權國家

中央社／華盛頓30日即時報導
拜登政府首度根據通常保留用於援助主權獨立國家的「外國軍事融資」計畫，批准提供台灣8000萬美元軍備。（本報資料照片）
拜登政府首度根據通常保留用於援助主權獨立國家的「外國軍事融資」計畫，批准提供台灣8000萬美元軍備。（本報資料照片）

拜登政府首度根據通常保留用於援助主權獨立國家的「外國軍事融資」（Foreign Military Financing, FMF）計畫，批准提供台灣8000萬美元軍備。

國務院今天正式知會國會。國務院表示，這些物資將「透過結合與綜合防衛能力，來加強台灣自我防衛能力，並提升海域意識和海上維安能力」。

這次對台軍事融資的規模不大，在國會已編列20億美元預算中僅占8000萬美元，然而，動用到外國軍事融資計畫產生的言外之意，恐會激怒中國。

美聯社報導，美國過去的對台軍售是根據其他授權批准的，並不見得涉及國家地位的意涵。不過，美國官員隨即表示，向台灣提供「外國軍事融資」軍援，不代表政策出現改變。但中國肯定不會同意這個立場。

兩名美國官員在解釋此一變化時說：「美國多年來一直向台灣提供外國軍事銷售（Foreign Military Sales, FMS）。外國軍事融資只是讓符合資格的夥伴國家透過外國軍事銷售，或對少數國家而言是透過外國軍事融資/直接商業銷售（FMF/DCC）計畫，購買美國的防衛物品、服務與培訓。」這兩名官員因未獲授權對外發言，要求不要具名。

但這筆軍援使用的措辭，暗指台灣是或可以被比作一個「民族國家」或「國家」。中國曾強烈反對這樣的用詞，並阻止台灣在聯合國等國際組織取得正式會員身分，除非稱台灣是中國的一部分。

美國官員說，美國透過外國軍事融資向非民族國家提供軍事援助，除了台灣就只有另外一例，是提供給總部設於衣索比亞的主權國家組織「非洲聯盟」（African Union）。

美聯社取得的通知副本並未具體列出，美國透過FMF對台提供了哪些軍事裝備或系統，但可能涵蓋的項目包括：防空與海岸防衛系統、裝甲車、步兵戰車、無人機、彈道飛彈、網路防禦與先進通訊設備。內容並提到，防護用具、一系列小中重型武器系統、彈藥、裝甲與步兵戰車等也可能包含在內。

融資 國務院 拜登

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