北卡槍案／齊太磊個性內向 從小不打人不搗蛋 父母3年內先後去世

中國留學生齊太磊(中)在槍殺老師後被捕，29日在法庭上過堂，法官裁決不准交保。（美聯社）

被控槍殺指導老師的教堂山北卡 羅來納大學博士生齊太磊 （Tailei Qi ）29日首次出庭，他涉嫌於28日下午持槍進入北卡大學科學大樓實驗室，槍殺該校應用物理科學系副教授嚴資杰（Zijie Yan），犯下一級謀殺罪及非法持槍進入校園兩項罪名，最高可判處死刑；法官裁定不得交保。

中國媒體「九派新聞」走訪齊太磊老家所在的河南 一村莊。齊家位於村莊邊緣，房門上貼著幅輓聯，「血淚數滴哀思無窮，禮數有限酒饌三獻。」輓聯已被風化至部分脫落。

村民介紹，齊太磊在美國的幾年間，母親三年前去世，父親一年前去世。父母去世時，他都未出現，是弟弟操持的後事。村幹部表示，美國槍案後他從早到晚一直在接電話，都在詢問齊太磊的情況。「我能說啥？他父母雙亡，他常年不在家。」他表示齊太磊多年不在家， 他並不掌握齊太磊的後續情況。

多位村民的印象裡，齊太磊從小學習就很好，又不打人，又不搗蛋，一回家就先寫作業，做完作業再出去玩。一位村民記得，齊太磊稍微內向，不如弟弟活潑。

另一位村民甚至記得他的高考分數——624分。2010年，他和弟弟同時都考了624分，分別被武漢大學物理科學與技術學院，和西安交大能源動力系及自動化專業錄取。新聞媒體報導了這件事，那位村民記得，「他們上大學走的時候，政府都來了。」此後，兄弟倆成為村裡孩子的榜樣。

九派新聞報導，多位村民都提到齊家生活困難。一位村民記得，齊家是低保戶，齊家兄弟上學時，「爸媽連衣服都不捨得買。」好在，「那倆孩也是可爭氣。」

齊家的院子位於村子邊緣。牆上貼著的「農戶房屋安全評定結果公示牌」顯示：戶主姓名齊某毅，家庭人口：2人，享受政策年度：2019，類別：D，北屋為A級，面積60平方米。

鄰居介紹，齊家是低保戶，這是前幾年政府扒掉舊的，建起新的。「他家以前房子很破的，漏得沒法住人了，一下雨遍地漏。」

一位鄰居說，齊家兄弟上大學後便很少見到了，「上大學的時候回來也不上俺家來，來幾天又走了，一般都接觸不了。」他最後一次見到齊太磊是在四五年前，「上美國之前」，自此再也沒見過。

村民介紹，齊太磊在美國的幾年裡，其母三年前去世，其父一年前去世，「（去世）就快滿一周（年）了。」

村民介紹，齊家父親患病多年，一直是妻子在照顧。妻子要種地幹活，還要照顧丈夫，「她捨不得錢，有病了還不去看。」後來先是去縣裡醫院看，縣裡治不了轉到新鄉，新鄉治不了到鄭州，「（從送醫到去世）就一個禮拜以內，他媽就去世了……等於說連種地帶伺候病人給他媽媽身體累垮了」。

後來，他父親自己在家住，兩年後也去世了。齊太磊的弟弟可能在上海工作。村民說，去世前的病重階段，弟弟曾把父親接到上海去照顧了幾個月，病情穩定了再送回來。