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美聯社：拜登政府宣布援台8000萬美元軍備

記者張文馨／華盛頓即時報導
總統拜登。（美聯社）
總統拜登。（美聯社）

美國國務院表示，拜登政府29日通知國會，擬援台8000萬美元的「外國軍事融資」（FMF），這是史上首次對台灣動用；根據美聯社報導，援助台灣的軍事裝備可能包含空中與海岸防禦系統、裝甲車和無人機等。

一名國務院發言人對本報表示，這項做法符合台灣關係法和美國長期的「一個中國」政策，一中政策沒有改變，美國確保台灣獲得必要的防衛物資與服務，以確保台灣維持足夠的自我防衛能力；美國在台海和平穩定有著持久利益，台海和平穩定攸關區域與國際安全和繁榮。

但國務院並未如過去軍售一樣，公布通知國會的文本內容。

美聯社掌握，國務院通知國會並說明「這些物資將用於聯合防衛能力並強化海域意識與安全能力，以強化台灣的自我防衛能力。」

美聯社掌握的文本並未具體說明，拜登政府透過外國軍事融資計畫對台灣提供哪些軍事裝備或系統；報導提到，可能包含空中與海岸防禦系統、裝甲車、步兵戰車、無人機、彈道飛彈與空防系統、先進通訊裝備、防護設備和彈藥等，此外，FMF也能用來採購提供給台灣的軍事訓練計畫。

所謂外國軍事融資的法源授權，來自2023財年國防授權法，授權拜登政府在5年內可提供總價100億美元的無償軍援（每年最多20億美元），以及20億美元、設定12年內還款的軍事融資直接貸款，以支持台灣面對北京的侵略；據了解，最新軍援屬於無償援助。

此外，美國總統拜登去年底簽署規模1.7兆美元的2023財年綜合撥款法，美國國務院可據此提供給台灣最多20億美元、需償還的軍事融資貸款。

相較20億美元，8000萬美元的外國軍事融資計畫相對有限，美聯社報導，光是拜登動用這項計畫就足以激怒中國大陸，因美國政府向來是對主權國家提供FMF。

美聯社引述美國官員說法報導，此舉並未改變美國對台政策立場，官員補充，美國曾唯一一次對非主權國家動用FMF的前例是，給位於衣索比亞的非洲聯盟（African Union）提供援助。

對於這項發展，美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）透過聲明表示，這些武器不只進一步協助台灣、保護在該區域的民主國家，也強化了美國的威懾部署，並確保在面對咄咄逼人的中共時，捍衛美國國家安全。

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