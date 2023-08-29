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曾拋發槍自衛 拉馬斯瓦米再提有條件捍衛台灣

記者張文馨／華盛頓即時報導
共和黨總統初選候選人拉馬斯瓦米。（路透）
共和黨總統初選候選人拉馬斯瓦米。（路透）

參與美國共和黨總統初選的37歲生技創業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）29日被問及台灣安全議題時表示，在美國擺脫對台灣的半導體依賴後，他會重返戰略模糊的立場，並強調自己是唯一一個公開表示會捍衛台灣的美國總統參選人。

拉馬斯瓦米在爭取初選門票過程中，屢屢在台灣議題上語出驚人；他今年4月在美國步槍協會（NRA）的造勢活動宣稱，讓NRA在台灣開設分支機構，讓每個台灣家庭都持槍，用來自我防衛。

拉馬斯瓦米本月中旬受訪表示，美國的軟肋是依賴台灣取得先進尖端晶片，美國是否要在北京進犯時挺身捍衛台灣，取決於美國是否不再需要依賴台灣，獲得半導體的獨立自足。

拉馬斯瓦米15日表示，美國透過戰略清晰（清楚表達會干預兩岸衝突，嚇阻北京犯台），來為美國生產晶片爭取時間；美國在2028年獲得半導體產品的獨立後，對台承諾就會改變，他不會犧牲美國人民性命來冒戰爭風險。

戰略模糊指的是美國依「一個中國」政策支持台灣確保自我防衛的能力，但不明確保證，當中共解放軍犯台時會協防台灣，反之則稱為「戰略清晰」；戰略模糊被認為能有效遏止北京野心，符合美國國家利益，白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell）表態反對走向戰略清晰。

拉馬斯瓦米29日接受美國國家廣播公司新聞網（NBC）專訪，再次說明稱，在達成半導體生產的獨立自足後，美國將恢復到當前戰略模糊的政策。

拉馬斯瓦米主張，讓俄羅斯保留目前占領的烏克蘭東部頓巴斯地區，來交換俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）切斷對中國大陸的關係，他說，俄中關係是美國當前最大的威脅。

對於拉馬斯瓦米的說法，初選競爭對手、前新澤西州長克利斯蒂（Chris Christie）對福斯新聞（FOX）表示，拉馬斯瓦米等同是要在2028年將台灣拱手送給中國大陸，這樣做不符合美國的國安利益；克利斯蒂承諾，會採取一切必要措施來阻止北京占領台灣。

美國選舉研究網站「五三八」（FiveThirtyEight）最新統計，前總統川普在共和黨內以49.9%的支持度遙遙領先；佛羅里達州長德桑提斯（Ron DeSantis）以14.6%居次；拉馬斯瓦米為第三順位，有9.9%；克利斯蒂的支持度為3.7%。

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