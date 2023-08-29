港籍「振華28」輪在佛州被盤查 中外交部：嚴正交涉

「振華28」輪。 （新華社）

上海振華海洋工程服務有限公司旗下的中國香港籍「振華28」輪，7月在佛州 傑克森維爾港遭遇美海關與邊境保護局人員強行登船盤查；中方29日表示，已就此向美方提出嚴正交涉。

中國外交部發言人汪文斌當日表示，「振華28」輪在佛州傑克森維爾港遭遇美執法人員無理盤查滋擾，部分船員個人電子設備遭收繳扣押，離美航行計畫被迫推遲，船方後續運營及船員工作生活受到影響。

他說，近年來，美國以各種藉口對中國公民入境設置障礙，無理干涉持有正常簽證的中國留學生 入境，特別是屢屢以中方人員政治信仰和共產黨 員身分等為藉口無端盤查滋擾，這是赤裸裸的意識形態偏見和冷戰思維的體現，中方對此強烈不滿、堅決反對。

他表示，中方敦促美方糾正錯誤做法，停止對中方赴美人員無理盤查滋擾，停止侵犯中方人員合法權益，停止打著國家安全旗號阻撓、破壞中美間正常人文交流和經貿合作，避免此類事件再次發生。中方將採取一切必要措施堅決維護中國公民的合法權益。

據環球時報日前從消息人士處獲悉，美執法人員7月在「振華28」輪錨地登船檢查，自錨地至港口全程隨船；抵港後，美海關與邊境保護局人員登船檢查，採集船員人臉指紋等生物資訊，甚至盤問他們是否為中國共產黨黨員、軍人或政府官員。