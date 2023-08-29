港籍「振華28」輪在佛州被盤查 中外交部：嚴正交涉
上海振華海洋工程服務有限公司旗下的中國香港籍「振華28」輪，7月在佛州傑克森維爾港遭遇美海關與邊境保護局人員強行登船盤查；中方29日表示，已就此向美方提出嚴正交涉。
中國外交部發言人汪文斌當日表示，「振華28」輪在佛州傑克森維爾港遭遇美執法人員無理盤查滋擾，部分船員個人電子設備遭收繳扣押，離美航行計畫被迫推遲，船方後續運營及船員工作生活受到影響。
他說，近年來，美國以各種藉口對中國公民入境設置障礙，無理干涉持有正常簽證的中國留學生入境，特別是屢屢以中方人員政治信仰和共產黨員身分等為藉口無端盤查滋擾，這是赤裸裸的意識形態偏見和冷戰思維的體現，中方對此強烈不滿、堅決反對。
他表示，中方敦促美方糾正錯誤做法，停止對中方赴美人員無理盤查滋擾，停止侵犯中方人員合法權益，停止打著國家安全旗號阻撓、破壞中美間正常人文交流和經貿合作，避免此類事件再次發生。中方將採取一切必要措施堅決維護中國公民的合法權益。
據環球時報日前從消息人士處獲悉，美執法人員7月在「振華28」輪錨地登船檢查，自錨地至港口全程隨船；抵港後，美海關與邊境保護局人員登船檢查，採集船員人臉指紋等生物資訊，甚至盤問他們是否為中國共產黨黨員、軍人或政府官員。
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