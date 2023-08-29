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暫停造勢回佛州準備防災 德桑提斯被傳可能不選了

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暫停造勢回佛州準備防災 德桑提斯被傳可能不選了

記者顏伶如／即時報導
德桑提斯與妻子凱西‧德桑提斯(Casey DeSantis)一同出席活動。（美聯社）
德桑提斯與妻子凱西‧德桑提斯(Casey DeSantis)一同出席活動。（美聯社）

正在角逐2024年共和黨初選的佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)，周末期間原訂造勢行程突然取消，28日也未出席南卡羅來納州活動，而在佛州主持因應熱帶風暴伊達利亞(Idalia)即將到來的防災記者會。有媒體報導傳出，德桑提斯民調支持度始終無法拉抬，恐怕已經退出初選，但遭競選團隊否認。

新聞周刊(Newsweek)29日報導，媒體報導傳出，德桑提斯可能趁著防災準備全面退出初選，但遭競選團隊駁斥。

德桑提斯27日在防災記者會上說，未來幾天會持續留在佛州處理急難應變。他說：「我們會把事情做好。」

被媒體問到是否造勢活動都已取消，他則回答：「我要待在這裡。」

德桑提斯的妻子凱西‧德桑提斯(Casey DeSantis)則代夫出征，參加在克爾蕭(Kershaw)的里民大會以及由共和黨籍南卡羅來納州聯邦眾議員鄧肯(Jeff Duncan)在安德森(Anderson)舉辦的烤肉活動。

初選民調遙遙無期的前總統川普在自創社群平台「真實社群」(Truth Social)發文寫道，德桑提斯民調支持度無法提升，退選流言四起。川普在貼文中寫道，德桑提斯可能退出總統初選，改在佛州挑戰史考特(Rick Scott)的聯邦參議員席次。

德桑提斯競選團隊發言人葛瑞芬(Bryan Griffin)則在推特回應表示，川普說詞為「假新聞」。

葛瑞芬指出：「顯然川普與幕僚團對於德桑提斯辯論會表現一馬當先以及聲勢獲得提振，開始感到慌張。」

德桑提斯 川普 南卡羅來納州

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