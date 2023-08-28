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「我有一個夢」演說60年 拜登：續朝金恩博士夢想邁進

中央社／華盛頓27日即時報導
總統拜登。（路透）
總統拜登。（路透）

總統拜登今天於民權鬥士金恩博士（Martin Luther King Jr.）發表「我有一個夢」演說60周年這天投書「華盛頓郵報」，闡述美國必須繼續朝這個夢想邁進。

拜登文中寫說，60年前的今天，馬丁．路德．金恩（Martin Luther King Jr.）與千千萬萬美國民眾走上華府街頭，爭取工作與自由；拜登提到，金恩博士在眾人面前闡述自身對全美的夢想時，要求國家「兌現」開國元勳許下的承諾：人人生而平等，理應獲平等待之。

拜登表示，儘管美國尚未完全兌現上述承諾，但也從未完全背離這個理念。他說，他與副總統賀錦麗（Kamala Harris）所率領的執政團隊每一天都在持續向前進。

拜登文中點出，其中包括他們從基礎層面打破「涓滴經濟學」（trickle-down economics）。他說，過去數十年來，這套經濟學承諾繁榮，卻讓美國失望，尤其是非裔美國人。

涓滴經濟學主張為最富有的美國人和最大企業減稅，降低對教育、基礎設施和醫療保險等優先要務的公共投資，並將良好就業機會轉移到海外；拜登卻認為，它實際上加劇了不平等和體制性屏障，讓非裔美國人更難創業、更難買房、更難送孩子就學，也更難有尊嚴地退休。

拜登表示，他和賀錦麗踏進白宮之時，便下定決心改變美國經濟方向：與其由上而下，改為由中而外、由下而上，而這樣的「拜登經濟學」（Bidenomics）正在奏效。這都是因為他簽署了「美國救援計畫」（American Rescue Plan）、跨黨派基礎建設法、晶片與科學法（Chips and Science Act）、「降低通膨法」（Inflation Reduction Act），並簽署了多項種族平等方面的行政命令，以全面公平的方式投資美國所有層面，這包括非裔美國人。

拜登舉例說，非裔失業率今春降至歷史新低；非裔創立的小型企業數量比過去25年都還要多；有更多非裔家庭擁有健保；而他在上任第一年就將非裔兒童貧困人數減半。

拜登鉅細靡遺地列舉自己的行政團隊如何擴大政府承包與借貸，並確保境內最大企業繳納公平份額的稅款，且年收入低於40萬美元的美國人不用繳納半分的聯邦稅。

為了替上述政策引路，拜登表示自己將延攬非裔領導人視為優先要務，確保內閣、白宮團隊、司法部門以及聯準會等機構，都有足以代表這個經濟體內所有美國人經歷的決策者。

然而，拜登強調，政府單獨而行並不足夠，民營部門負責人也採取了正確行動，確保自家企業更能反映出美國本質，以回應員工、顧客和一己的良心。他說，各方都在推動打造一個反映美國的勞動市場。

拜登寫說，好幾個世代以來，非裔美國人都不能完全融入美國的民主或經濟，但憑藉十足的勇氣和心胸，他們從未放棄追求美國夢。

拜登同時提到昨天佛羅里達州傑克森維爾（Jacksonville）一起據報出於種族仇恨的槍擊血案，說美國人不應該居住在一個非裔家庭上超商、非裔學生去學校時會擔心因為膚色而被槍殺的國家。

在金恩博士「我有一個夢」演說60周年這天，拜登說，美國應持續出示種族平等不單單只是一個夢想。拜登說，「有一方成功，另一方就必須失敗」這種狹隘觀點必須予以破除；他並強調，美國是一個大國，足以讓每一個人都有所成就、發揮神賜予的潛能。

拜登文末直指，而這就是兌現開國元勳向所有美國人許下承諾的方式。

拜登 非裔 白宮

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