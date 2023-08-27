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中國頻在南海挑釁 美軍第七艦隊司令：須予以制止

中央社馬尼拉27日綜合外電報導
美國第七艦隊司令、海軍中將湯瑪斯。(路透)
美國第七艦隊司令、海軍中將湯瑪斯。(路透)

美國第七艦隊司令、海軍中將湯瑪斯今天表示，中國在南海的「挑釁行徑」，其中包括中國海警船向菲律賓艦艇發射高壓水柱，都必須受到挑戰及制止。

路透報導，湯瑪斯（Karl Thomas）向菲律賓做出保證，面對這個區域的「共同挑戰」，美國會提供支持，他還說：「我的部隊來到這裡是有原因的。」

湯瑪斯告訴路透：「你必須挑戰那些在灰色地帶行動的人。當他們日漸加強向你施壓時，你必須反擊，你必須啓航並運行。」

他更提到：「沒有比8月5日發生在仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）的中方行動還要更貼切的挑釁行徑案例了。」

8月5日，中國海警船在南海以危險動作攔截菲律賓海巡船和補給船，並發射高壓水柱，阻撓運送物資給駐守在仁愛暗沙的菲國官兵。

湯瑪斯透露，他已經跟負責南海防務的菲律賓武裝部隊西部軍區（WESCOM）司令卡羅斯（Alberto Carlos）進行商討，「以瞭解他面臨的挑戰為何，並找到能幫助他的機會」。

湯瑪斯還指出：「我們當然面臨共同的挑戰。所以我想更多加瞭解他如何看待自身負責的防務。而且我想確保他瞭解我所掌有的資源。」

中國在南海擴建軍事化的人造島礁，且中方歷史主權聲索與菲律賓、越南、馬來西亞、汶萊和印尼等國的專屬經濟區（EEZ）有所重疊。

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