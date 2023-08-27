金磚5國變11國 評論：挑戰「美元霸權」雷聲大雨點小

中國國家主席習近平23日出席金磚五國峰會，與巴西總統魯拉（左一）、南非總統拉瑪佛沙（中）、印度總理莫迪（右二）、俄羅斯外長拉夫洛夫拍大合照。（新華社）

中國主導的金磚國家峰會擴大成員，接納伊朗 、衣索比亞等6國加入；但香港 財經人士認為，隨「金磚經濟」經濟走向衰退，挑戰美元霸權的構想，仍是雷聲大雨點小。

由巴西、俄羅斯、印度 、中國和南非組成的金磚五國，近日在年度峰會上同意，自2024年1月1日起納入阿根廷、衣索比亞、伊朗、沙烏地阿拉伯、埃及和阿拉伯聯合大公國為正式金磚成員。成員將自5國擴大為11國。

香港網媒01今天刊出名為伽羅華的香港資深財經傳媒人文章，表示金磚5國以增加新成員以提升金磚的影響力的目的已經達到，但峰會此前曾揚言的「去美元化」、金磚共同貨幣等挑戰美元霸權的構想，卻雷聲大雨點小得可憐。

文章指出，南非在2010年加入成金磚五國（BRICS）後，並未如預期帶來可觀新經濟動力，金磚經濟雖在2015年前曾曇花一現，但後勁不繼，過去3年疫情期間，除印度經濟有些後勁外，金磚四國經濟逐步走向衰敗，甚至可以「十年金磚變爛銅」來形容。

文章表示，有人說這是金磚魔咒，過去10多年金磚國家不是出事，便是成長陷入停滯。

其中俄羅斯因入侵烏克蘭遭制裁，近期已有人倡議金磚需要踢俄國出金磚。南非與巴西在通膨持續攀高、貨幣長期弱勢下，經濟了無生氣，印度經濟雖近年因歐美將大部分生產鏈移出中國而出現轉機，但其經濟總量在過去10年僅增長52%，遠遜於中國。

金磚整體經濟表現差勁，讓投資界跌碎一地眼鏡，不幸的是，作為金磚經濟火車頭的中國，自從2018年美中開打貿易戰以及清零自毀經濟的政策，令經濟大傷元氣，就算今年首季復常後經濟出現反彈，但第二季開啟斷崖式下跌模式，人民幣兌美元也下滑。

文章指出，此外，峰會引入衣索比亞及伊朗為新成員則是匪夷所思；衣索比亞人均GDP低，伊朗長期受西方制裁，看不到對提升金磚影響力有何好處，這只會讓其他獲邀的國家對加入金磚持審慎態度，令本來脆弱的金磚更加不團結，未來經濟有望起飛的印度也可能退出金磚。