續簽美中科技合作協議？華府內部角力

美中科技合作協議將在27日期滿，華府正考慮展延半年，來與北京談判修改協議。(美聯社)

執行了44年的美中科技合作協議（STA）將在27日期滿，華府正考慮展延半年，來與北京 談判修改協議，添加強化條款；美中如何處理STA被視為雙邊關係發展的指標，拜登 政府稱這項協議將繼續存在，共和黨議員表達失望。

美中科技合作協議是美中建交當年，中國國務院 副總理鄧小平在白宮與美國總統卡特（Jimmy Carter）簽署；這是雙方政府簽署的首批協議之一，五年續簽一次。

如今碰上兩國激烈的競爭環境，一名國務院發言人告訴路透，展延6個月將確保協議持續生效，同時讓美國有機會與中國討論修改協議與強化條款。

國務院說明，這項協議為美中科技合作提供一貫的標準，若協議失效，各部門都必須與北京重新談判新協議。

國務院發言人表示，美國很清楚看待中國科技國家戰略所構成的挑戰，以及中方對美國國安與智慧財產所構成的威脅，美方致力於保護美國人民的利益。

不過，共和黨議員們以防範產業間諜、強迫技轉和其他可能推動解放軍現代化的手段為由，主張廢除這項協議。

美國聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）日前致函國務卿布林肯（Antony Blinken），呼籲讓協議到期後失效；委員會成員巴爾（Andy Barr）、鄧恩（Neal Dunn）和惠特曼（Rob Wittman）提案要求，任何與中國的協議都必須知會國會；若成案，國務院必須在一定期限內，對國會說明安全風險評估，否則任何協議都會被撤銷。

巴爾表示，對於拜登政府有意展延表示失望，他希望在6個月到期之前，推進這部法案，以確保國會能有力監督接下來的美中協議。

新聞網站Axios報導，支持協議者認為，這項協議所帶來的好處以及從中瞭解中方科學發展，勝過反對派所謂解放軍利用美國科學優勢的風險。

白宮科技政策辦公室前主任霍爾德倫（John Holdren）告訴Axios，美國清楚表達對智慧財產權盜竊、國防訊息外洩和人權議題的擔憂，「與對方爭論這些問題，比直接切斷關係更有效。」

外交政策雜誌（Foreign Policy）報導，若協議失效，將再次打擊已經岌岌可危的美中科學合作，以及華府自己發展科技的雄心壯志；若這項關係惡化，將限縮科學領域交流，使研究環境惡化，並讓中國研究員加速逃出美國。

霍卓倫告訴外交政策雜誌，沒有了協議，會讓許多研究機構和人員乾脆不和中方接觸，因為他們會認為，政府覺得這不是好事。

史丹福大學網路政策中心研究員魏光明（Graham Webster）表示，放任協議過期是愚蠢的脫鉤，切斷美中科技合作沒有任何好處。