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氣候變遷議題 環保人士不滿共和黨總統參選人立場

中央社華盛頓24日綜合外電報導
共和黨2024初選首場政見辯論，23日晚在威斯康辛州密爾瓦基舉行，八位參選人登場。左起為：前阿肯色州長哈欽森、前新澤西州長克里斯蒂、前副總統潘斯、佛州州長德桑提斯、企業家拉馬斯瓦米、前聯合國大使海理、南卡聯邦參議員史考特、及北卡州長柏根。（美聯社）
共和黨2024初選首場政見辯論，23日晚在威斯康辛州密爾瓦基舉行，八位參選人登場。左起為：前阿肯色州長哈欽森、前新澤西州長克里斯蒂、前副總統潘斯、佛州州長德桑提斯、企業家拉馬斯瓦米、前聯合國大使海理、南卡聯邦參議員史考特、及北卡州長柏根。（美聯社）

爭奪共和黨總統提名的多位參選人昨天舉行首次電視辯論會，環保組織和專家今天對他們在氣候變遷議題上的立場表示憤怒。

法新社報導，主持人在辯論會開始20分鐘後提出氣候變遷的議題，他們要求8名參選人針對「人類的行為正導致氣候變遷」的說法，若表贊成可以舉手。

在任何人可能舉手之前，佛羅里達州州長德桑提斯（Ron DeSantis）介入說：「我們不是小學生，讓我們進行辯論吧。」德桑提斯目前在共和黨總統參選人中，民調僅落後於這次未參加辯論的前總統川普。

德桑提斯的介入使得參選人可以放心地不用舉手，但民調支持率正在大幅上升的拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）抓住了這個機會。

現年38歲的拉馬斯瓦米既是企業家，也是政壇新人。他說，「氣候變遷議題是個騙局」。「現實是因糟糕的氣候變遷政策而死的人，比實際死於氣候變遷的人還要多。」不過，拉馬斯瓦米並未以證據支持他的論點。

拉馬斯瓦米稍早表示，政府必須「從鑽探、水力壓裂、燃煤，以及擁抱核能等方式解鎖美國能源。」

美國民主黨籍的總統拜登立即在社群媒體平台X（以前稱為推特）回應，「順便說一下，氣候變遷千真萬確」。

氣候專家也做出強烈反應。賓州大學（University of Pennsylvania）著名氣候學家曼恩（Michael Mann）表示，共和黨「不僅是對國家的威脅，也是對地球的威脅」。

環保團體「氣候力量」（Climate Power）稱這場電視辯論是「政治的惡質展現」，並指出拉馬斯瓦米在說出「騙局」後，觀眾報以噓聲。

「氣候力量」表示，「2024年總統大選將是一場攸關氣候議題的選舉，共和黨人將因其持續否認而面臨真正惡果」。

美國保護聯盟（American Conservation Coalition）主席巴納德（Christopher Barnard）發推文表示：「美國年輕人—包括88%的保守派，希望制訂真正的計畫來對抗氣候變遷。」

相反地，巴納德領導的右翼組織讚揚了海理（Nikki Haley）的發言；海理曾擔任美國駐聯合國大使，也是共和黨總統參選人中唯一的女性。

海理說：「氣候變遷是真的嗎？是的，確實如此。」「但如果你想真正改善環境，那麼我們必須開始告訴中國和印度，他們必須降低排放量。」

雪城大學（Syracuse University）教授蘇塔納（Farhana Sultana）批評這種說法是試圖通過指責其他國家來轉移責任。

根據國際能源總署（IEA）的數據，中國每年排放的二氧化碳是美國的2倍多；但美國的人均排放量要高得多，而且累積排放的二氧化碳，也較中國為多。

氣候變遷 共和黨 德桑提斯

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